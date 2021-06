Erik de Bruyn maakt derde EP met zijn Zeeuwse band Peg Whales

Peg Whales (foto: Ole de Bruyn)

Voordat hij bekend werd als filmmaker was Erik de Bruyn al actief in de muziek. De laatste jaren schreef hij weer wat nummers die hij wilde opnemen. Dat werd het project Peg Whales. Samen met de inbreng van Berrevoets en De Kroon is het in feite een Zeeuwse band.

Eigenlijk bassist

Erik: "Willy Berrevoets was vroeger drummer van Nuff Said, en is nu actief in Surrender. Hij heeft ook een studio. Stefan de Kroon is natuurlijk eigenlijk bassist, maar ik had bij hem thuis gezien dat hij ook piano speelt, omdat ik een documentaire over Racoon heb gemaakt. Dus ik heb hem gevraagd voor de toetsen".

Erik de Bruyn (Terneuzen 1962) is naast filmmaker (Wilde Mossels, J. Kessels, Grenslanders) al sinds zijn jeugd actief in de muziek. Op Schouwen-Duiveland speelde hij in de band The Guts. Na zijn verhuizing naar Amsterdam richtte hij de gitaarband the INDIANS op, waarmee hij vaak optrad. In 2019 richtte hij, met hulp en medewerking van engineer/producer Willy Berrevoets, de band Peg Whales op. In een jaar tijd verschenen de EP's Alaska Woods en Stromboli. Op de nieuwe EP Peace of Mind van Peg Whales spelen mee:

Matthijs Hoitsma - gitaren; Mark Verboven - bas; Stefan de Kroon- Hammond, piano & keyboards; Willy Berrevoets - drums & backing vocals; Erik de Bruyn -leadzang en gitaar.

Peg Whales - Josie Girl (2019)

De titel van de derde EP is Peace of Mind. Dat is niet los te zien van de coronacrisis. Erik: "Veel mensen hebben zich zorgen gemaakt. Het was gewoon een roerige tijd met veel onzekerheden. Dan is het belangrijk dat je tot een soort 'peace of mind' komt. Dat moet je eigenlijk nastreven."

'Stop making stupid people famous'

De single die op 1 juli verschijnt heet Everybody Wants To Be Famous. Daarin zet hij kanttekeningen over de huidige 'selfie-cultuur'. Erik: "Jonge mensen spiegelen zich zo aan wat ze zien. Jonge meisje zien bijvoorbeeld iemand piano spelen en dan willen ze dat ook in drie keer kunnen. Ik wilde daar wel wat commentaar op geven in dit lied. 'Stop making stupid people famous.' "

Erik de Bruyn vertelt over de totstandkoming van de derde EP van Peg Whales

Peg Whales - Angel Train (foto: Erik de Bruyn)

