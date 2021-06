Blinde Kevin kan niet zonder geleidehond: 'Dankzij Dinja durf ik op de drukste plekken te komen'

Kevin ziet alleen maar het verschil tussen licht en donker en kan heel af en toe een kleur onderscheiden. "Je moet het zo zien", begint hij zijn uitleg. "Ik zie eigenlijk maar 0,006 procent van wat iemand ziet die niet blind is. Dus in het verkeer kan dat best gevaarlijk zijn."

Daarom ging Kevin zich verdiepen in blindengeleidehonden. "En ik was een match met Dinja", zegt hij trots. "We hebben samen getraind en nu is zij mijn zicht in het verkeer."

Blindengeleidehond Dinja helpt Kevin veilig door het Middelburgse verkeer. (foto: Omroep Zeeland)

Dinja gaat voor Kevin opzoek naar stoepen, zebrapaden en trappen. Op die manier baant Kevin zijn weg door de Middelburgse toeristendrukte. "Het wordt nu natuurlijk steeds drukker in de stad met al die toeristen. Maar ik vertrouw letterlijk en figuurlijk blind op Dinja en hoe zij mij de weg wijst."

Veel meer aanspraak

In de binnenstad van Middelburg is Kevin een bekende. Toen hij zijn stok inruilde voor zijn zwarte hond kreeg hij dan ook veel aanspraak, nog meer dan normaal. "Veel mensen zeiden: 'wat goed dat je haar hebt en wat doet ze het goed!' Dat maakte me trots", vertelt Kevin.

Voorlopig wil de Middelburger nog geen afscheid nemen van zijn geliefde hond. "Over twee jaar moet ze helaas met pensioen. Dan wil ik een nieuwe hond. Maar Dinja blijft voor altijd bij ons. Ik hoop haar te houden tot ze overlijdt en tot die tijd heeft ze een gouden mandje bij ons thuis."