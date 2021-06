Ziekenhuizen schalen coronazorg af: 'Het voelt als een bevrijding'

Covidpatiënt in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Dat de aparte corona-afdelingen nu zijn opgeheven, geeft het personeel veel lucht. "Het voelt als een bevrijding, we krijgen weer een beetje lucht in het hoofd", zegt hoofd acute zorg Francis Desmet van ziekenhuis ZorgSaam, "Het is een groot verschil met hoe het twee weken geleden was."

In ZorgSaam was de afdeling met schotten gehalveerd en het team verpleegkundigen verdeeld. "Collega's werkten daardoor in kleine teams van drie of vier personen en kon elkaar moeilijk even helpen", aldus Francis Desmet. "In al die pakken die overbekend zijn", vult hij aan. "Nu kunnen verpleegkundigen elkaar weer beter helpen."

Verpleegkundige op corona-afdeling ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Naar verwachting daalt het aantal besmettingen en ziekenhuispatiënten deze zomer nog verder. "We verwachten een rustige zomer, waarin we op adem kunnen komen en de berg aan overuren kunnen recupereren", vertelt Francis Desmet, "Maar wat gaat er in oktober, november gebeuren?"

Zorgen om coronavarianten in de herfst

Nieuwe virusvarianten baren zorgen. Desmet: "We weten niet wat er met de varianten gebeurt. Mensen gaan op vakantie. We hopen dat ze niet van alles mee terug brengen wat wij niet kunnen gebruiken."

De deuren van de zogeheten 'cohortafdeling' voor covidpatiënten staan nu wijd open. Dat deel van de acute zorg was sinds het begin van de tweede golf in oktober afgeschot, maar die afscheiding is nog niet helemaal weggehaald. "Als het nodig is, hoeven we alleen maar de deuren te sluiten."

