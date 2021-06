Yerseke heeft eigen folder voor toeristen na sluiting VVV

Wethouder Kees Verburg is trots op het toeristenboekje. (foto: Omroep Zeeland)

Tourist Shop Yerseke verzorgt per 1 januari de toeristische informatie voor Yerseke en de gemeente Reimerswaal. Dat doen ze omdat de VVV ermee gestopt is vanwege geldproblemen. "De gemeente Reimerswaal hecht veel waarde aan de toeristische promotie van Yerseke en de rest van de gemeente", zegt de wethouder. "De folder geeft een goed overzicht van de toeristische activiteiten in Yerseke en de gemeente Reimerswaal."

Deze folder kost uiteraard ook geld, maar dat is volgens de wethouder geen probleem: "In ons budget hebben we rekening gehouden met het geld dat we vroeger aan de VVV kwijt waren. Het is voor de gemeente dus niet duurder nu", zegt de wethouder.

Lennert Steketee heeft een nieuwe uitklapbare toeristisch folder gemaakt. (foto: Omroep Zeeland)

De toeristische folder wordt gratis verspreid onder de bedrijven in de folder, campings en hotels in Reimerswaal en Wemeldinge, tankstations en toeristenpunten in Zeeland. "Iedereen die een boekje wil hebben kan er een gratis ophalen", zegt Lennert Steketee.

