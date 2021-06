Hoek-spelers kunnen dit seizoen niks meer geheim houden

"Nu kan de trainersstaf alles van ons volgen", zegt aanvoerder Rik Impens. "Hartslagen, kilometers die we lopen. We gaan de professionele kant op." Impens is op voorhand positief. "'Meten is weten' zeggen ze en ik denk dat het ons ten goede zal komen." Trainer Lieven Gevaert is helemaal in zijn nopjes met het nieuwe meetsysteem. "Ik wilde het eigenlijk vorig jaar al, maar ik had er alle begrip voor dat de club in een moeilijke periode zat. Het is toch een investering."

Geen geheimen meer dus voor de spelers van Hoek en trainer Gevaert heeft nu alle instrumenten in handen om zijn selectie klaar te stomen voor een nieuw seizoen in de Derde Divisie. "Er zijn wel een aantal dingen waar we rekening mee moeten gaan houden en één daarvan is blessurepreventie, want dat kan delicaat worden", zegt Gevaert.

De zwarte hesjes die ervoor moeten zorgen dat de Hoek-spelers weer fit raken (foto: Omroep Zeeland)

De selectie van Hoek is bijna rond. Tot nu toe zit er slechts één nieuweling bij de groep. Dat is Jahrdell Constansia uit Terneuzen. De Zeeuws-Vlaamse club zoekt nog één speler die het team kan versterken na het vertrek van Reguillo Vandepitte en Kyle Doesburg. "Eigenlijk zoeken we nog een type Reguillo", zegt Gevaert. "Een speler die op meerdere posities kan spelen en met lengte vooral, want dat zijn we met het vertrek van die twee spelers wel een beetje kwijtgeraakt."

In het weekend van 14 en 15 augustus staat de eerste officiële wedstrijd voor Hoek op het programma. Hoek mag dan aantreden in de voorronde van het KNVB-bekertoernooi. Een week later begint de Derde Divisie.