Jongeren vrolijken enge tunneltjes op: 'Tof dat kinderen mogen meehelpen aan verbeteren van de stad'.

De kinderen zijn vandaag begonnen in het fiets-, en voetgangerstunneltje tussen Middelburg-Zuid en Dauwendaele, onder de Schroeweg door. "Maar we gaan er meer pimpen", vertelt de 12-jarige Lynn enthousiast. "Het gaat er straks een stuk gezelliger uitzien."

'Kaal en kapotte tegeltjes'

"Het was hier normaal kaal en er waren van die tegeltjes af en zo", vertelt de 11-jarige Sylvan, die met een graffitispuitbus in zijn handen staat. "Ook stonden de muren hier vol met graffiti van vandalen. Dat hebben wij nu opgeknapt!"

Tientallen kinderen stonden vanmiddag met spuitbussen in hun handen. Ze waren goed beschermd aangekleed, want de verf vloog door de lucht. "Het is uniek voor Middelburg dat we dit samen met de kinderen kunnen doen", vertelt Bart van Kervinck van Zeeland Graffiti.

Kinderen pimpen Middelburgse tunneltjes met graffiti. (foto: Omroep Zeeland)

Op de muur van dit tunneltje komt de plaatsnaam van de stad te staan, maar ook de ontwerpen voor de andere tunneltjes liggen volgens Van Kervinck al klaar.

"We wilden sowieso de tunnels in Middelburg opknappen de komende jaren, maar omdat de jongeren het afgelopen jaar door corona veel thuis hebben gezeten, dachten we: laten we het samen met de jongeren doen", zegt Van Kervinck.

En daar zijn de jongeren maar wat blij mee. "Ik vind het tof dat ook kinderen mogen meehelpen aan het verbeteren van de stad", roept één van de jongeren waarna hij gelijk zijn spuitbus weer oppakt.

Kinderen hard aan het werk om Middelburgse tunneltjes vrolijker te maken. (foto: Omroep Zeeland)

Volgende week beginnen de jongeren bij de tunnel aan de Nieuwe Vlissingseweg en de Braakmanstraat. "We zijn met heel verschillende kinderen aan het werk", vertelt Sylvan. "We doen het samen. Dan is het sneller af en dan hebben we straks echt een mooi Middelburg!"

