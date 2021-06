Goedemorgen! Slechtvalken vliegen uit, meer vragen bij scheiding en kinderen knappen tunneltjes op

Kinderen hard aan het werk om Middelburgse tunneltjes vrolijker te maken. (foto: Omroep Zeeland)

In de afgelopen negen maanden kreeg het scheidingsloket in Zeeland vierhonderd hulpvragen binnen van ouders, kinderen en professionals. Stichting Kind in Scheiding Zeeland, gefinancierd door de dertien Zeeuwse gemeenten, ziet door corona een duidelijke toename in de vraag naar ondersteuning bij een scheiding. Niet alleen volwassenen weten de organisatie te vinden. Het aantal kinderen dat het afgelopen jaar de organisatie benaderde, steeg flink, vertelt Sofie Labens van Kind in Scheiding Zeeland. "Ik denk dat corona gezorgd heeft voor meer vervelende situaties voor kinderen in een echtscheiding".

Veel vragen over echtscheidingen in coronatijd. (foto: Omroep Zeeland)

De slechtvalken die dit voorjaar zijn geboren op de Lange Jan in Middelburg staan op het punt van uitvliegen. De vier valkjes zijn allemaal gezond en groot genoeg om het nest te verlaten. Twee van de vier vogels zijn al hogerop de toren gefladderd. De andere twee zitten op een randje iets lager dan het nest en rennen daar rondjes, in afwachting van de grote sprong.

De slechtvalkjongen op de Lange Jan in Middelburg. (foto: Bas de Maat)

Genieten van de zomer op de zeedijk in Ritthem. (foto: Chris Verkaart)

Het weer

Het is vanochtend redelijk bewolkt met vrij veel wolkenvelden, maar de zon breekt af en toe ook al door, en vanmiddag en vanavond komen er meer zonnige perioden. De wind is zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten en de maximumtemperatuur is 23 tot 25 graden. Morgen waait de wind uit het zuidoosten en dat betekent dat het dan een stuk warmer is. Het wordt morgen een zonnige dag met temperaturen van 28 tot 31 graden en wat hoge bewolking. Donderdag is ook warm maar dan is het benauwd met kans op een regen- of onweersbui.