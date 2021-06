Kind in Scheiding Zeeland: 'We kunnen geen scheidingen tegengaan, maar wel erger voorkomen'

In coronatijd staan de telefoonlijnen van Kind in Scheiding Zeeland roodgloeiend. Niet alleen volwassenen weten de organisatie te vinden. Het aantal kinderen dat het afgelopen jaar de organisatie benaderde, steeg flink, vertelt Sofie Labens van Kind in Scheiding Zeeland. "Ik denk dat corona gezorgd heeft voor meer vervelende situaties voor kinderen in een echtscheiding".

Corona ook positief uitgepakt

Toch heeft corona ook voor positieve ontwikkelingen gezorgd, zegt Labens. "Waar we voorheen soms heel veel moeite moesten doen om beide ouders in een ruimte te krijgen, omdat zij ruzie hadden, voeren we de gesprekken nu via Teams of Zoom. Voorheen waren we eigenlijk nog niet zo ver en nu is dat best een uitkomst."

Sofie Labens geeft voorlichting aan Zeeuwse ouders over scheiden (foto: Omroep Zeeland)

De stichting is onlangs gestart met het preventief voorlichten van Zeeuwse ouders over de problemen die echtscheidingen kunnen veroorzaken bij hun kinderen.

Erger voorkomen

Voorheen stond de organisatie alleen Zeeuwen bij die al in een echtscheiding lagen. "Ouders en kinderen konden ons dan bellen over hoe om te gaan met bepaalde vervelende situaties. Dat doen we ook nog steeds. We kunnen geen scheidingen tegengaan, maar wel erger voorkomen."

"Heel veel kinderen de dupe"

Zeeland is niet de eerste provincie waar een preventieproject is gestart. "In Zuid-Holland zijn ze ook al begonnen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat op dit moment nog heel veel kinderen de dupe zijn van ruzies door de scheiding van hun ouders. En uit hetzelfde onderzoek: wanneer je ouders preventief inlicht, is de impact op de kinderen veel minder heftig."

Ik heb bijvoorbeeld pasgeleden nog een meisje aan de telefoon gehad die niet naar haar vader toe wilde, terwijl haar vader wel wilde dat ze kwam. " Sofie Labens, Kind in Scheiding Zeeland

"Wanneer ouders in scheiding liggen, is het voor hen vaak moeilijk om objectief naar een situatie te kijken en zonder emoties keuzes te maken. Wij kunnen de ouders daar door preventietrainingen op attenderen", vertelt Labens.

Het contact verbeteren

"Ik heb bijvoorbeeld pasgeleden nog een meisje aan de telefoon gehad die niet naar haar vader toe wilde, terwijl haar vader wel wilde dat ze kwam. Uiteindelijk ben ik met dat meisje in gesprek gegaan en zijn we gaan kijken hoe het contact is en hoe we dat kunnen verbeteren", vertelt Labens.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat het aantal scheidingen in 2020 (31.500) iets afnam ten opzichte van 2019 (32.800). De exacte Zeeuwse cijfers, zijn nog niet bekend.

Een Zeeuwse vader, die liever anoniem wil blijven, heeft de preventietraining net afgerond. "Het gaf mij als vader, voordat ik aan de scheiding begon, een goed beeld van wat zo'n scheiding allemaal met jou en je kinderen kan doen. Dat vond ik erg belangrijk omdat je sommige vervelende situaties dan kunt voorkomen", laat hij weten.

Gevoel dat je begrepen wordt

De vader ging tijdens de training in gesprek met ouders die in dezelfde situatie zaten. "Je kan daardoor bepaalde onderwerpen met elkaar delen en daardoor voel je je ook begrepen", vult hij aan.

Nog meer samenwerken

Sofie Labens kijkt positief naar de toekomst. "We hopen dat we met ons project verder kunnen gaan. Op dit moment zijn we bezig met de gemeenten om te kijken of we meer kunnen samenwerken en voorlichting kunnen geven. We vinden het belangrijk dat Zeeuwen die in scheiding liggen ook bij hun gemeente terechtkunnen en advies kunnen krijgen."

