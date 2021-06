Klaar met de wegwerpmaatschappij: 'Rommel is hot'

Rommelroutes, zoals deze in Oost-Souburg, doen het goed (foto: Adrie de Willigen)

Komende zaterdag is het tijd voor de derde editie van de rommelroute in de Middelburgse wijk 't Zand. Elk jaar doen meer straten mee, want rommelroutes winnen aan populariteit, ziet Scheffler "Tweedehands is hot tegenwoordig. Een paar jaar geleden was dat nog helemaal niet aan de orde, als je iets in de kringloop of op een rommelmarkt had gekocht durfde je dat eigenlijk niet hardop te zeggen."

Wegwerpmaatschappij

Ze merkt dat ook aan haar facebookgroep Rommelroutes op Walcheren. Inmiddels zijn meer dan 1000 tweedehandsliefhebbers lid. "Ik denk dat we langzaam aan een beetje klaar zijn met de wegwerpmaatschappij. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker."

Wie, wat, waar?

De rommelroute is komende zaterdag 19 juni van 09.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. De tweedehands spullen vind je volgens Scheffler grofweg "tussen de Oude Koudekerkseweg richting de stadscamping en alle straatjes ertussen."

2021-06-15 Rommelroute 't Zand

