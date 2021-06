Rechtbank behandelt zaak tegen Syrische terreurverdachte Kapelle

De tekst loopt door onder dit liveblog. Onze verslaggever is bij de rechtszaak aanwezig en doet verslag via Twitter:

Voordat de man naar Nederland kwam, zou hij in Syrië hebben deelgenomen aan de standrechtelijke executie van een Syrische kolonel in 2012. De verdachte heeft toegegeven dat hij bij de executie in Syrië aanwezig was. Maar hij heeft volgens zijn advocaat juist geprobeerd het slachtoffer te ruilen voor zijn broers die gegijzeld werden door het regime van de Syrische president Assad. Volgens zijn advocaat heeft hij niet het bevel tot de executie gegeven.

Filmbeelden van de executie

Volgens de officier van justitie klopt er weinig van het verhaal van de verdachte, omdat er filmbeelden zijn van de executie. De verdachte zou er wel degelijk bij betrokken zijn, mede omdat zijn stem te horen was. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een Syrische militair met ontbloot bovenlijf naar de oever van de Eufraat wordt geleid en doodgeschoten. De man uit Kapelle zou hebben deelgenomen aan deze executie.

De terreurverdachte werd op 21 mei 2019 in Kapelle aangehouden. Hij kwam daar zes jaar geleden met zijn vrouw en zeven kinderen wonen. De verbazing over de aanhouding was groot in het dorp. Buren omschreven de Syriër als een aardige man met een groot gezin. Hij was ook een graag geziene gast bij de plaatselijke voetbalclub.

(foto: ANP)

De verdachte verblijft sinds 2014 in Nederland en is in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem is begonnen met informatie van de Duitse politie, die beschikte over verklaringen van getuigen tegen de man. De Kapellenaar verblijft nu in de extra beveiligde gevangenis in Vught waar een speciale terroristenafdeling is.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de man ook voor het leiding geven aan een terroristische organisatie in Syrie: Jabhat al Nusra. Een toenmalige filiaal van Al Qaida in Syrië.

