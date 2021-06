Adrz slecht bereikbaar door telefoonstoring

(foto: Omroep Zeeland)

Voor spoedgevallen staat een speciaal nummer op de site van het ziekenhuis. De laatste uren waren er meer berichten over organisaties die last hadden van een telefoonstoring, zoals de politie en de ANWB.

Wegenwacht

Die laatste meldde eerder vanochtend dat de Wegenwacht door een storing telefonisch onbereikbaar was. De ANWB vroeg gestrande automobilisten om hun pechmelding via de app of de website te doen. Enige tijd later meldde de organisatie dat de storing voorbij was.

Oorzaak

Een storing bij T-Mobile is waarschijnlijk de oorzaak van de telefoonproblemen. Dit heeft het telecombedrijf laten weten. Volgens een woordvoerder zorgt de storing ervoor dat inkomende en uitgaande gesprekken soms niet mogelijk zijn. Wat de oorzaak is van het euvel en hoe groot de impact precies is, zoekt T-Mobile nog uit.