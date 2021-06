Waterschap reageert laconiek op wegmaaien beschermde plant: 'Er zijn ergere dingen in de wereld'

Zeldzame bokkenorchis (foto: omroep zeeland)

De dijk die de boer maaide is eigendom van het Waterschap Scheldestromen, maar de boer die dat stuk dijk pacht, wist niet dat de zeldzame bijenorchis tussen het gras stond toen hij het maaide.

"Dat kan nu eenmaal gebeuren", reageert Marien Weststrate van het waterschap. "Als waterschap proberen wij zo goed mogelijk ons werk te doen, maar een foutje hier, een foutje daar, dat is soms moeilijk te voorkomen."

Vorige week werd Vlissingen nog een bokkenorchis weggemaaid op een stuk grond dat Scheldestromen beheert. Weststrate: "De dijk wordt gemaaid en de bestuurder van zo'n tractor die daar schuin tegenaan rijdt, heeft dan denk ik alles nodig om op die dijk te blijven. Als hij daarbij per ongeluk zo'n plant over het hoofd ziet, kun je hem dat eigenlijk niet kwalijk nemen. Ja natuurlijk, het is een beschermde plant. Maar er zijn heel veel dingen die beschermd zijn."

De reactie van Weststrate klinkt wat laconiek, maar hij ontkent dat bij het waterschap luchtig wordt omgegaan met het wegmaaien van zeldzame planten. "Ik heb ook liever dat ze blijven staan. Maar er zijn ergere dingen in de wereld. En het waterschap kan niet worden verweten dat het alles rücksichlos wegmaait, want dat is niet zo. Wij zullen proberen de mensen die maaien nog alerter te maken."

Meld planten op website

Om dit soort incidenten met beschermde planten in de toekomst te voorkomen, roept Weststrate iedereen die een plant zien waarvan hij denkt dat die beschermd wordt of uniek is, te melden op de website waarnemingen.nl. "Als waterschap raadplegen wij die website altijd voordat we beginnen. Want wij zien zelf niet alles." Overigens worden de locaties van zeldzame bloemen en planten afgeschermd door de site, om ze te beschermen.

