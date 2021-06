Van de vier beloofde commerciële testlocaties, is er nog maar één open

archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De bedoeling was dat er inmiddels ook in de Skihal in Terneuzen, de Zeelandhallen in Goes en op een nog te bepalen locatie in Zierikzee negatieve testbewijzen konden worden afgegeven. De verwachting is nu dat de locaties in Goes en Terneuzen morgen open gaan.

Voor Zierikzee "vindt nog afstemming plaats over de locatie", laat Stichting Open Nederland, coördinator van de testlocaties, weten. Een openingsdatum voor Zierikzee kan dus nog niet worden gegeven.

Dat de opening langer duurde dan gepland, komt volgens een woordvoerder door het goedkeuringsproces van de overheid. De testlocaties moeten worden aangesloten op de CoronaCheck-app, waar de testuitslag in wordt opgeslagen. "Om de privacy en veiligheid te waarborgen nam dit enige tijd in beslag." In Middelburg is dat geregeld, voor Goes en Terneuzen volgt die goedkeuring vandaag.

Verbetering

Dat er nu nog maar één commerciële testlocatie open is, is wel al een verbetering ten opzichte van vorige week. Toen moesten Zeeuwen die naar een evenement wilden nog naar Breda of Rotterdam voor een geschikte commerciële test. Naar aanleiding van de ophef die hierover ontstond, liet de Veiligheidsregio Zeeland weten dat er zo snel mogelijk vier testlocaties in de provincie zouden komen.

Met het oog op verdere versoepelingen hoopte de Veiligheidsregio Zeeland, eind vorige maand, dat de locaties snel de deuren zouden openen: "Met de keuze van het kabinet om eerder te versoepelen ligt daar ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er voor 5 juni a.s. ook voldoende locaties open zijn om toegangstesten af te nemen", zei voorzitter Erik van Merrienboer van de Veiligheidsregio.

Toegang tot evenementen

De toegangstestlocaties zijn niet van de GGD. Ze worden door de Stichting Open Nederland opgezet die het per regio weer heeft uitbesteed aan commerciële partijen. Voor Zeeland is dat Hestia Testservices. Tot dit voorjaar had Zeeland wel twee commerciële testlocaties die waren aangesloten op het systeem van testen voor toegang. De contracten met deze partijen zijn echter door de overheid opgezegd.