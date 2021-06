Binnenkort galmt op alle Nederlandse NS-stations stem uit Zeeland

Karin van As (foto: Omroep Zeeland)

"Beste reizigers, de intercity naar Vlissingen van acht uur vier, vertrekt van spoor 2a", begint Karin van As haar gesprekje met presentator Remco van Schellen. Zeeland Wordt Wakker-luisteraars wanen zich intussen meteen op een willekeurig treinstation.

Zeeuwse stem op stations

De in Zierikzee woonachtige Van As, die onlangs bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam als voice-over nog alle deelnemende landen aankondigde, is vanaf morgenochtend vroeg op NS-stations te horen. "Eerst op kleine stations, Leiden Lammenschans en in Soest Zuid geloof ik, daarna breidt het zich komend half jaar uit naar alle stations. Het gaat dus langzaam over van de vroegere stem naar die van mij."

Nieuwe techniek

Voor iedereen die denkt dat de NS perronwijzigingen en vertragingen dagelijks live brengt, is er nieuws: alles wat de stem van Van As de komende jaren gaat zeggen, is al opgenomen. "Eerst heb ik alle stations van Nederland ingesproken en vervolgens eindeloos veel zinnen zoals die waarmee ik begon. Plus willekeurige. De computer verbindt al die zinnen met elkaar, waardoor er steeds aangepast kan worden. Dat is een nieuwe techniek. Bij de vorige stem moesten aanpassingen nog telkens opnieuw in de studio worden ingesproken."

Er ligt in totaal tachtig uur audio van Van As. "Daarmee kunnen ze alle zinnen en teksten vormen die ze nodig hebben, terwijl-ie dan toch nog naturel blijft klinken."

Stem Van As stelt gerust

Bij Radio 1 vertelde de stemactrice vanochtend dat zij is uitverkoren nadat treinreizigers in een MRI-scan waren geplaatst en daaruit bleek dat haar stem het meest geruststelt. Met andere woorden: wanneer Van As een vertraging omroept komt die iets minder hard aan.

