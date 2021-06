Zeeuwse afvalverwerker haalt batterijen wél uit gerecyclede grondstof

Erik van Uffelen uit Zierikzee trof twee weken geleden allerlei batterijen aan in hopen Beaumix die Boskalis gebruikt bij de aanleg van een viertal rotondes op Schouwen. Hij uitte zijn zorgen over de mogelijke schadelijke gevolgen in de pers. Ook in Katwijk zijn zorgen na het gebruik van Beaumix en wordt er onderzoek gedaan door de regionale uitvoeringsdienst.

Tussen de 99 en honderd procent batterijen eruit gehaald

Boskalis haalt de Beaumix bij afvalverbrander HCV in Alkmaar. Zij stellen desgevraagd het volgende:

"Om tot Beaumix te komen, is een installatie ontwikkeld met een 200 meter lopende band waarin middels allemaal filters, klop- en schudtechnieken, de reststroom wordt ontdaan van onwenselijke bijproducten. Om de magnetische delen te verwijderen zitten daar in totaal vijftien magneetbanden bij. Het valt echter niet uit te sluiten dat een relatief zeer beperkt aantal verbrande batterijen (minder dan één procent) in het Beaumix eindproduct komt. Jaarlijks krijgt HCV naar schatting tussen de zeven en twaalf miljoen batterijen binnen via het afval."

Dat zou dus betekenen dat er alsnog tussen de 70.000 en 120.000 batterijen achterblijven.

Afvalverwerker HCV in Alkmaar, waar de Beaumix vandaan komt (foto: Omroep Zeeland)

Zestig procent van de batterijen gaat in het huisafval

"Dat is helemaal niet nodig", zegt Arie de Bode van Heros. In Sluiskil komt er ook verbrand huisafval binnen, met batterijen. "De consument dumpt nog steeds zestig procent van de batterijen in de grijze afvalzak, en die komen in de afvalverbrandingsinstallatie terecht." Sommige batterijen verbranden niet volledig en worden bij de afvalverwerker gescheiden.

"Bij Heros laten we het verbrande afval eerst zes weken drogen", aldus De Bode. "Daarna wordt het net als bij HCV geschud, gescheiden, en gewassen." Ook Heros werkt met magneten, maar weet volgens De Bode de batterijen er wél uit te halen. Hij denkt dat er bij Boskalis/HCV een zekere onachtzaamheid meespeelt en het lijkt hem sterk dat de huidige Beaumix, na alle ophef, nog steeds batterijen bevat.

Combimix, bouwstof van Heros wordt klaargemaakt voor gebruik (foto: Omroep Zeeland)

Voldoet aan de norm, maar ziet er niet uit

Overigens vermoedt De Bode dat de Beaumix, ook met batterijen, nog steeds aan de norm voldoet die is opgelegd om de bouwstof 'vrij', dus zonder het in te pakken met een beschermende laag, toe te passen onder wegen en rotondes. "Maar het is geen gezicht om te zien dat de batterijen die je hebt laten afvoeren, terug aan de oppervlakte komen bij wegenbouw. Zeker omdat het niet nodig, want je kunt ze er, zonder extra kosten of moeite, uithalen."

De resultaten van het onderzoek in Katwijk worden deze maand nog verwacht. Mocht blijken dat de aanwezigheid van half verbrande batterijen een overtreding is van de Wet bodembescherming, dan zou er in principe gehandhaafd moeten worden. Wat dat dan betekent voor de reeds aangelegde rotondes bij Burgh-Haamstede waar Beaumix onder ligt, is nog niet bekend.

