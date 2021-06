Heeft vervuilde grond in België gevolgen voor inwoners van Hulst?

De 3M-fabriek vlakbij Antwerpen (foto: ANP)

Het advies komt na een extra ingelaste ministerraad. Daarin zijn strenge maatregelen vastgesteld voor bewoners binnen anderhalve kilometer van de 3M-fabriek. Hen wordt afgeraden eigen geteeld voedsel te eten en geen gebruik te maken van waterbronnen uit eigen tuin. Ook is het gebruik van compost van eigen grond afgeraden.

Verdere uitbreiding gebied niet uitgesloten

Bewoners tot tien kilometer rond de fabriek wordt geadviseerd geen eieren van eigen kippen te eten. Deze strook komt tot vlakbij de grens van de gemeente Hulst, maar kan volgens Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, nog worden verruimd. "Als uit verder onderzoek blijkt dat we de voorzorgsmaatregelen moeten uitbreiden dan gaan we dat zeker niet laten."

PFAS is een giftige en chemische afvalstof die kan leiden tot onvruchtbaarheid, aantasting van het immuunsysteem en kanker. In de bodem rond de 3M-fabriek zitten enorm hoge concentraties van PFAS, ver boven de toegestane norm.

Over de 3M-fabriek in het Vlaamse Zwijndrecht zijn al jaren grote zorgen. Tot 2002 werd er PFAS gemaakt die in grote hoeveelheden in het grondwater terecht is gekomen. Er is al een tijdje bekend dat er problemen zijn, maar het heeft lang geduurd voor Belgische instanties hebben gerealiseerd hoe groot het milieuprobleem is.

Gemeente Hulst: 'Ons gebied is schoon van PFAS'

De gemeente Hulst laat in een reactie weten zich geen zorgen te maken. Uit bodemonderzoek in 2019, is gebleken dat er geen verhoogde concentraties PFAS zijn aangetroffen in het buitengebied. "In onze bodem treffen wij wel PFAS aan, maar slechts heel lage gehaltes."

Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van mogelijk hoge concentraties PFAS bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht. De gemeente Hulst zegt in de verklaring: "Ons gebied is schoon voor wat betreft PFAS."

De hoge concentraties bij Zwijndrecht kwamen aan het licht bij graafwerkzaamheden van een nieuw gedeelte van de Ring rond Antwerpen. Daarbij zijn hoge concentraties PFAS aangetroffen, waardoor de bouw werd stilgelegd.