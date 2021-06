Einde in zicht: Drie Zeeuwse coronapriklocaties sluiten binnenkort

(foto: ANP)

De vaccinatielocatie in Zierikzee is de eerste die de deuren sluit, op 8 augustus. Een week later is het de beurt aan de prikpost in Studio A58 in Middelburg en weer een week later die van Terneuzen. Voor de vaccinatielocatie in de Zeelandhallen in Goes is nog geen einddatum bekend.

In voorbereiding op de sluiting van de drie locaties worden halverwege juli de openingstijden al aangepast. Er wordt dan niet langer meer op zondag gevaccineerd en op de overige dagen niet meer tot in de avond. De prikstraten zijn vanaf 19 juli alleen nog geopend tussen 8.00 uur 's morgens en 18.00 uur 's avonds. Dat is nu nog 20.00 uur.

Afgerond

Op dit moment worden per week zo'n 35.000 mensen gevaccineerd in Zeeland. In juli loopt dit aantal prikken sterk terug, verwacht de GGD omdat dan een groot gedeelte van de Zeeuwen is gevaccineerd. Dat betekent automatisch dat er minder prikcapaciteit nodig is.

Maar de GGD wil door blijven gaan met vaccineren. In augustus belandt de campagne dan ook in een nieuwe fase, schrijft de GGD. "Van grootschalig en veel prikken tegelijkertijd, naar kleinschalig en daar waar nodig." In samenwerking met gemeenten wordt er gekeken naar kleinschalige tijdelijke of mobiele vaccinatielocaties.