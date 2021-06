Kermis Middelburg opnieuw door corona afgelast

Kermis Middelburg in het verleden (foto: Jan Spaans, Bergen op Zoom)

'Door de nog steeds geldende corona-beperkingen en de beperkte openbare ruimte in Middelburg is er helaas ook dit jaar geen kermis mogelijk", meldt het dagelijks gemeentebestuur. Begin deze maand liet Vlissingen al weten er nog te veel onduidelijk is onder welke voorwaarden de kermis plaats zou kunnen vinden.

In Middelburg is het niet is het mogelijk om in de ruimte, die dan wordt ingenomen door kermisattracties, voldoende vrije ruimte te behouden voor looproutes en doorstroming. De kermis zou op de Markt en Plein 1940 zijn. Een andere locatie is volgens het gemeentebestuur op korte termijn niet te regelen. Zowel de kermis van Vlissingen als die in Middelburg werden vorig jaar ook al afgelast.

Waarschuwing Veiligheidsregio

Erik van Merrienboer, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland waarschuwde vorige week al dat, ondanks dat er vanaf 30 juni evenementen weer zijn toegestaan, Zeeland niet los kan gaan. Voor kermissen zou de regel gelden dat er maximaal één bezoeker per tien vierkante meter is toegestaan. "Dat is best streng", aldus Van Merrienboer. "Het is van belang dat we op tijd weten wat de regels precies zijn, zodat we alles goed kunnen voorbereiden."