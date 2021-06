Nieuw-Namen niet ongerust over vervuilde grond door fabriek België

(foto: Omroep Zeeland)

Inwoner Erik maakt een rondje door het dorp en hij merkt vooral over de grens in België onzekerheid. "Er is misschien zelfs een beetje angst, maar hier is dat zeker nog niet het geval." Hij houdt het nieuws toch goed in de gaten, want zelf eet hij regelmatig groente, fruit en eieren uit eigen de regio. "Je vraagt je toch af of het allemaal nog te vertrouwen is, maar vooralsnog ligt het bij mij 's avonds nog op m'n bord."

Wat is er aan de hand? PFAS is een giftige en chemische afvalstof die kan leiden tot onvruchtbaarheid, aantasting van het immuunsysteem en kanker. In de bodem rond de 3M-fabriek in het Belgische Zwijndrecht zitten enorm hoge concentraties van PFAS, ver boven de toegestane norm. In een extra ingelaste ministerraad zijn in België gisteren daarom strenge maatregelen vastgesteld voor bewoners binnen anderhalve kilometer van de 3M-fabriek. Hen wordt afgeraden eigen geteeld voedsel te eten en geen gebruik te maken van waterbronnen uit eigen tuin. Ook is het gebruik van compost van eigen grond afgeraden. Bewoners tot tien kilometer rond de fabriek wordt geadviseerd geen eieren van eigen kippen te eten. De regering kijkt of het gebied mogelijk nog wordt uitgebreid en welke maatregelen er worden getroffen, waardoor eventueel ook de omgeving van Nieuw-Namen een dringend advies krijgt.

'Ik zou eigen aardappelen nog eten'

Peter is net de aardappelen aan het uitladen die hij bij de Jumbo in Hulst heeft gekocht. "Deze komen dus niet uit eigen regio", vertelt hij lachend. "Toch komt het allemaal wel dichterbij, maar vooralsnog maak ik me geen zorgen." Wanneer de aardappelen uit de regio zouden komen, zou hij ze zeker nog eten.

De grens bij Nieuw-Namen (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Hulst laat in een reactie weten zich geen zorgen te maken. Uit bodemonderzoek in 2019, is gebleken dat er geen verhoogde concentraties PFAS zijn aangetroffen in het buitengebied. "In onze bodem treffen wij wel PFAS aan, maar slechts heel lage gehaltes. Ons gebied is schoon voor wat betreft PFAS."

Lees ook: