Syriër uit Kapelle ontkent dat hij leiding heeft gegeven aan een terroristische organisatie

Rechtbank in Rotterdam (foto: ANP)

De verdachte was vandaag zelf aanwezig in een speciaal beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Hij is sinds 2014 in Nederland en woont met zijn vrouw en zeven kinderen in Kapelle. Hij verblijft nu in de extra beveiligde gevangenis in Vught waar een speciale terroristenafdeling is. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem begon met informatie van de Duitse politie, na verklaringen van getuigen tegen de man.

Tijdens het onderzoek werd de telefoon van de man afgeluisterd. De verdachte vertelde tegen een vriend dat hij weg wilde uit Nederland. "We zijn in Kapelle gepest en bedreigd door mensen uit de buurt. Bekogeld met bier en koffie. Onze kinderen zijn geslagen en zelfs bedreigd met wapens", verklaarde hij vandaag. "Terwijl wij voor onze eigen veiligheid naar Nederland kwamen."

Deserteren

De man werd in 1991 beroepsmilitair in Syrië. Hij deed jarenlang de administratie bij de grensbewaking. In 2011 is hij gedeserteerd uit het Syrische leger. Dat gebeurde nadat het leger was binnengevallen in de wijk waar hij woonde. "Meisjes werden verkracht, kostbaarheden werden meegenomen door het leger en inboedels in brand gestoken. Toen wist ik dat ik weg moest uit het leger", zei hij vandaag tegen de rechters.

Asiel aangevraagd

Na het deserteren in 2011 zat de man jarenlang ondergedoken op verschillende plaatsen. Zijn broers werden opgepakt vanwege zijn desertie. Zijn vrouw en kinderen konden in 2012 naar een vluchtelingenkamp in Turkije. Maar zelf bleef hij achter in Syrië. In 2014 vroeg hij in Nederland om asiel en kreeg een tijdelijke vergunning. Later werd hij herenigd met zijn vrouw en kinderen.

De verdachte werd urenlang doorgezaagd door de rechtbank over zijn eigen verklaringen en de verklaringen van getuigen over hem. Bijvoorbeeld over een promotievideo die in 2013 gepubliceerd werd en de grootte van de groep waar de verdachte toe behoorde. Getuigen hebben verklaard dat het om een groep van 150 tot 200 man ging, die ook zware wapens hadden. En dat de verdachte daar leiding aan gaf.

De verdachte zegt dat ze maar met negen of tien mensen waren. En hij ontkent ook dat hij de leider van de groep was. "We waren allemaal gelijk. Er was geen leider. We waren juist allemaal gedeserteerd uit het Syrische leger omdat we geen opdrachten meer wilden uitvoeren."

Nooit bij aansluiten

In een artikel uit 2012 in de Britse krant The Guardian zei de verdachte dat hij 'vecht voor Al Qaida met bomaanslagen als grootste talent'. Volgens de journalist liet hij na de bomaanslag op de tapijtfabriek zijn baard groeien en had hij trouw gezworen aan Jabhat al Nusra. "Ik zal me daar nooit en te nimmer bij aansluiten", zei hij eerder. "Ik werd bedreigd door Jabhat al Nusra en kreeg het advies van mijn zwager om het interview te geven om de druk door hen af te laten nemen", zei de man vandaag in de rechtbank.

Tijdens de rechtszaak is ook een filmpje vertoond van een bomaanslag op een oude tapijtfabriek waar een steunpunt zat van het Syrische leger. De verdachte heeft verklaard dat hij er niets mee te maken had. Hij lag te slapen op een dak en werd wakker werd van een enorme knal. De volgende dag ging hij kijken naar de ravage en kwam hij er achter dat zijn groep snel uit elkaar was gevallen. Meerdere leden hadden zich aangesloten bij Jabhat al Nusra, ze waren overgestapt. De verdachte verklaarde dat hij daar zeer teleurgesteld over was.

Donderdag gaat de zaak tegen de man verder. Dan komt zijn rol bij de executie van een Syrische militair aan de orde. De uitspraak in deze zaak staat gepland voor 16 juli.