Zeeuwse Adrienne bezig met 'logistieke nachtmerrie'

Adrienne en haar man Ben (foto: Adriënne Verburg)

"We gaan een weg aanleggen, 500 a 600 kilometer ten noorden van onze woonplaats. Vandaag is een grote machine die ik bestelde aangekomen. Het is een bulldozer, die laagjes van het wegdek afschraapt. Daar hebben we er al eentje van, maar die is in gebruik."

De zoektocht naar een nieuwe was moeilijk omdat ze nagenoeg nergens te krijgen zijn. Zelfs in Nederland heeft Adrienne gespeurd naar dit type bulldozer. "We kozen een ander model." Die was verkrijgbaar in Oost-Australië.

Nachtmerrie

Het is een groot project waar Adrienne en haar vriend de handen vol aan hebben. "De aanleg van de weg wordt geleid door een bekende. "We hebben iemand aangenomen die vroeger voor ons werkte. Wij gaan daar iedere week kijken. Ik moet zorgen voor personeel en materialen. En nu een mobiel kamp in elkaar zetten." En niet te vergeten: voor alles moeten vergunningen aangevraagd worden. Adrienne verzucht: "Het is een logistieke nachtmerrie. Maar we komen eruit!"

