Makers podcast zoeken de grenzen op: met brok in de keel terug uit Zeeuws-Vlaanderen

Hoogakker en Van Bohemen werken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ze de werkbezoeken van de minister en staatssecretaris voorbereiden. Dat viel door corona ineens helemaal weg, niet in de laatste plaats wegens het sluiten van de grenzen. Toen dat tijdens een brainstorm ter sprake kwam, ontstond het idee om een podcast te gaan maken.

Contact met de buren

Door het bovenstaande vermoed je het waarschijnlijk al: dat bleef niet bij een idee alleen. In Grensverhalen onderzoekt het duo hoe de samenwerking met onze buren is en hoe inwoners van grensregio's het leven daar ervaren. "Wij dachten; het zal vanwege corona wel rustig worden op het ministerie en zijn er gewoon ingesprongen", vertelt Van Bohemen. Niet gehinderd door veel kennis van (technische zaken), zo geeft ze meteen toe. "De eerste draaidagen liepen niet op rolletjes. We moesten gaan maken, schrijven, interviewen, alles. Maar we wisten van niets!"

'De grens verenigt'

Dat is allemaal techniek, gelukkig konden ze putten uit hun eigen ervaringen; beiden groeiden op in Zuid-Limburg. "Het grensgevoel kennen we. De grens verenigt", zegt Hoogakker. "Maar dat is meteen een valkuil. Met zo'n podcast moet je precies weten welk verhaal je gaat vertellen. Je moet je op thema's richten; in Limburg spelen weer andere dingen dan in Oost-Groningen of Zeeuws-Vlaanderen."

Op bezoek in Zeeuws-Vlaanderen

Om over die laatstgenoemde streek verder te gaan: "Op weg naar Zeeuws-Vlaanderen bleek dat we tol moesten betalen. Dus Zeeuws-Vlamingen hadden tijdens corona te maken met twee barrières: die tunnel én de grens. Hier in de Randstad beseffen wij dat niet. Bijna niemand die hier woont, werkt over de grens. Wij spraken in Zeeuws-Vlaanderen een man die één van zijn twee kinderen tien weken niet kon zien omdat die in België woont. Dat kun je je niet voorstellen wanneer je zelf in Den Haag of Flevoland woont. Daar kun je 360 graden om je heen kijken. Aan de grens kan dat niet. De grens is keihard. Met een vervelend gevoel in de onderbuik reden we weer terug naar de Randstad."

Wat Hoogakker en Van Bohemen betreft gaat Europa veel meer aandacht besteden aan het leven in de grensstreken. Niet dat zij daar op werkgebied veel aan kunnen bijdragen; "Wij kunnen het uitdragen, maar qua werk doen we heel iets anders, we zitten niet op een beleidsdossier", verduidelijkt Van Bohemen.

Lach en traan

"Het is een geweldige leuke roadtrip geworden. We zaten er elke keer weer met een lach en een traan in. De mensen dragen het verhaal, die hebben ons ontroerd. Bovendien zijn we weer verliefd op de grensstreek waar we vandaan komen."

De vierdelige podcast Grensverhalen kun je hier beluisteren.

