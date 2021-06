Hazen mogen geschoten worden in Zeeland maar onderbouwing wordt niet concreet

Een haas bij de gewassen op akkerbouwgrond (foto: Omroep Zeeland)

Sinds 18 december 2020 is er door de provincie ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor het doden van hazen. Dat gebeurde nadat de haas op de rode lijst werd geplaatst voor beschermde diersoorten. Volgens gedeputeerde Anita Pijpelink werd dit gedaan vanwege de schade die de hazen zouden aanrichten. "Op het moment dat de haas door de afrastering van een erf of een stuk land gaat dan mag een boer die haas beschieten en dat heeft te maken met de gewasbescherming."

Oude cijfers

Volgens Stichting Fauna4life is "de ontheffing gebaseerd op te oude getaxeerde schadecijfers en er wordt zo onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een concrete dreiging van schade." Hoewel de bezwarencommissie daarin meeging en het bezwaar gegrond verklaarde, legde de provincie dit naast zich neer. "Het gaat om tien tot twintig hazen die extra geschoten worden ten opzichte van gewasschade. In die afweging denken we dat het een goede balans is."

Maar het blijft onduidelijk waarop de provincie zich dan precies baseert. Volgens Pijpelink is het besluit genomen op basis van voorgaande jaren. "Ik ben niet ter plekke geweest maar we krijgen meldingen door met foto's en aantallen. En op basis daarvan is dit (het afschieten van tien tot twintig hazen red.) realistisch." Ook kunnen de schadebedragen volgens gedeputeerde Anita Pijpelink niet worden gegeven. "Dat is lastig te zeggen want dat hangt af van het gewas en de prijs daarvan."

'Onbegrijpelijk'

Secretaris Pauline de Jong van Stichting Fauna4life vindt het onbegrijpelijk. "We vinden het onbegrijpelijk dat de provincie dit naast zich neerlegt. Ze komen met niets concreets. De cijfers die er zijn dateren van jaren terug. Ze laten het volledig over aan de grondeigenaar en de jager zonder dat duidelijk wordt waar het nou over gaat.

De Jong vervolgt: "wordt een beginnende appelboom aangetast of een bietenplantje? Dat maakt behoorlijk verschil!" Volgens haar wil de stichting nu doorpakken en laten ze de zaak hoogstwaarschijnlijk voor de rechter komen.