Ook in Zeeland topdrukte voor aardbeientelers en -verkopers

Volgens teler Wim heeft dat meerdere oorzaken. "In coronatijd zijn mensen veel gezonder gaan eten en veel lokaler gaan kopen. Dat heeft geholpen bij de verkoop", vertelt hij. En dat is te zien. Auto's rijden af en aan het terrein op.

Maar om genoeg aardbeien te kunnen verkopen, moet Wim er natuurlijk ook genoeg telen. Daarom staan er achter het aardbeienkraampje ellenlange rijen met aardbeienplanten. "Genoeg om de drukte aan te kunnen", vertelt hij.

Teler Wim Remeeus verkoopt honderden bakjes aardbeien op een dag. (foto: Omroep Zeeland)

"Tegenwoordig kunnen we namelijk twee tot drie keer per seizoen oogsten", vertelt Wim. "Dat konden we vroeger niet." Die extra oogst komt door het gebruik van kassen en plastic tunnels. "Sinds dat we daarmee werken, kunnen we meer telen en voldoen aan de vraag naar aardbeien."

'Dubbele hoeveelheid aardbeien van dezelfde oppervlakte'

Teler Wim staat tussen de aardbeien die op schouderhoogte langs hem heen hangen. Boven de aardbeien is een zeil gespannen. "Deze stelling kun je twee keer per jaar benutten. In juli plant je nog een keer en dan kun je in het najaar weer oogsten. Dus dan haal je een dubbele hoeveelheid aardbeien van dezelfde oppervlakte. Vandaar dat die productie zo verhoogd en dat record behaald is."

Teler Wim krijgt hulp bij het plukken van zijn aardbeien. (foto: Omroep Zeeland)

Ook ligt het behalen van de recordproductie aan de nieuwere technieken die aardbeientelers tegenwoordig gebruiken. "De plant nog meer verwennen en sturen. Tien jaar geleden werden er daardoor per vierkante meter minder kilo's aardbeien geplukt."

Kassen en plastic tunnels zijn 'diere'

Toch heeft nog niet iedere aardbeienteler plastic tunnels of kassen. Want volgens teler Wim is het zo makkelijk nog niet. "Het is een behoorlijke investering. Je moet de mogelijkheid hebben om het te doen en je krijgt er ook niet zomaar een vergunning voor."