Burgemeester Harald Bergmann: 'Voetbal kijken op het terras had wat ons betreft best gekund'

Op het terras in Middelburg (foto: Anne-Marie van Iersel)

"We wachten even af wat er kan. Wij stonden ervoor open dat het wel zou kunnen dat er voetbal gekeken kon worden. Mensen nemen ook een telefoon of een Ipad mee om te kijken, dus dan kijken ze ook op het terras", zei Bergmann. "En terrassen hebben we genoeg."

Grote schermen ophangen in de stad vond Bergmann dan weer een stap te ver. "Dan komen er grote groepen mensen bij elkaar en moet er gehandhaafd worden."

'Niet de moeite'

Café-eigenaren in Zeeland hadden gehoopt dat de televisieschermen er net als andere jaren weer konden hangen. "Maar nu is het niet de moeite. De wedstrijden zijn te laat en wij moeten natuurlijk al om 22.00 uur sluiten", zegt een ondernemer uit Goes. "We houden ons gewoon aan de regels en hopen dat er snel versoepelingen komen"

'Had best gekund'

Ook in Vlissingen wachten horeca-ondernemers met smart op versoepelingen. "Normaal gesproken had dat scherm hier al lang gehangen", zegt een ondernemer met een zaak op het Bellamyplein.

"Wat ons betreft had het best gekund, ook met de anderhalve meter afstand die onze gasten moeten houden. Het gaat gewoon goed, we handhaven goed, Als het kan, zouden wij het heel leuk vinden en dan is er weer gezelligheid én veiligheid."