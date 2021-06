Goedemorgen! Warme dag, hazenpad en dagbesteding

(foto: Omroep Zeeland)

Hazen die voor overlast zorgen zijn letterlijk het haasje. Op het moment dat een haas door de afrastering van een erf of een stuk land gaat dan mag een boer die haas schieten. Stichting Fauna4life wil de jacht op hazen stoppen en kreeg na een procedure gelijk van de bezwaarcommissie. Maar toch mogen jagers van de provincie blijven schieten.

Secretaris Pauline de Jong van Stichting Fauna4life: "We vinden het onbegrijpelijk dat de provincie dit naast zich neerlegt. Ze laten het volledig over aan de grondeigenaar en de jager zonder dat duidelijk wordt waar het nou over gaat." Volgens haar wil de stichting nu doorpakken en laten ze de zaak hoogstwaarschijnlijk voor de rechter komen. Tot die tijd kunnen Zeeuwse hazen, als ze willen blijven leven, beter het hazenpad kiezen.

Geen kermis

Liefhebbers van botsauto's, schiettenten en suikerspinnen komen ook deze zomer niet aan hun trekken. In navolging van Vlissingen heeft ook Middelburg besloten dat er komende zomer geen kermis komt. En dat is voor het tweede jaar op rij. In Middelburg is het door de geldende coronamaatregelen niet mogelijk om in de ruimte, die dan wordt ingenomen door kermisattracties, voldoende vrije ruimte te behouden voor looproutes en doorstroming.

Fadime Bilge woont in een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking van 's Heeren Loo in Middelburg. In de gehandicaptensector sloegen de coronamaatregelen vorig jaar onevenredig hard toe. Net als in de verpleeghuizen was er maandenlang geen bezoek welkom. Daarnaast vielen werk en dagbesteding uit. En ook het aanraken van huisgenoten en begeleiders was niet meer toegestaan. Persoonlijk begeleider Ira van der Horst zegt dat het "een soort gevangenis zonder tralies" was.

Het weer

Vandaag waait de wind uit het oosten tot zuidoosten en dat betekent dat het een stuik warmer gaat worden. Het is overwegend zonnig en de temperatuur stijgt geleidelijk naar een maximum van 29 tot 31 graden. Later is er wel wat zeewind die voor enige verkoeling zorgt. Morgen is het ook warm en dan is het ook benauwd met kans op een paar lokale regen- of onweersbuien. Maximum morgen van 29 tot 32 graden, minimum vannacht rond 20 graden. Vrijdag neemt de kans op regen en onweer toe.