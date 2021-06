'Zonder de lockdown hadden we nooit ontdekt dat Fadime dit kon'

Fadime Bilge woont in een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking van 's Heeren Loo in Middelburg. In de gehandicaptensector sloegen de coronamaatregelen vorig jaar onevenredig hard toe.

Gevangenis zonder tralies

"Er mocht eigenlijk niets, geen visite, geen dagbesteding, geen werk", vertelt Ira, "Het was een soort gevangenis zonder tralies." Net als in de verpleeghuizen was er maandenlang geen bezoek welkom. Daarnaast viel werk en dagbesteding uit. En ook het aanraken van huisgenoten en begeleiders was niet meer toegestaan.

De medewerkers in de gehandicaptenzorg moesten alle zeilen bijzetten. "We hebben er alles aan gedaan om onze cliënten ontspannen te houden", zegt Ira. "Toen Fadime ging schilderen waren we heel verbaasd dat het ene na het andere kunstwerk tevoorschijn kwam."

Ira van der Horst (l) en Fadime Bilge (r) (foto: Omroep Zeeland)

Nu alle cliënten weer naar hun werk en dagbesteding mogen, heeft Fadime het roer omgegooid. Haar werk is voortaan schilderen in het atelier van 's Heeren Loo in Middelburg. "Ik vind het heel erg leuk", zegt ze.

Haar werk vond al snel weerklank. Eén van haar schilderijen is uitgekozen door het Special Arts Museum voor de tentoonstelling Bloemendroom in Aalsmeer. Andere werken zijn te koop in de winkel van 's Heeren Loo in Middelburg.

