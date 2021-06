Zeeuwse ondernemers lanceren 'Blij dat je hier bent/Froh dass du hier bist'-campagne

Zeeuwse ondernemers zijn blij als het winkelend publiek weer hier is (foto: Omroep Zeeland)

Door die tekstregel op onder meer vlaggen, spandoeken, zadelhoesjes en suikerzakjes te plaatsen, willen de ondernemers uitstralen dat je aan het eind van de coronatijd weer welkom bij ze bent. Er komt ook een Duitse variant op te staan: 'Froh dass du hier bist'.

Promotieteam

De nieuwe campagne volgt op een brainstorm van een aantal Zeeuwse ondernemers, vertelt Ronald Saaman van Ondernemers Organisatie Goes. "De vraag was: wat kunnen we met die gewone bezoeker die Zeeland weer binnenkomt? De boodschap van deze campagne is: mensen, corona is bijna voorbij en wij zijn blij dat jullie er weer zijn. We hebben we een hele campagne opgetuigd, compleet met een promotieteam en QR-codes. We hopen bezoekers aan Zeeland er al zo vroeg mogelijk, bij Rilland, mee te ontvangen."

Vooralsnog doen tien gemeenten mee, waaronder Vlissingen, Goes en Sluis. Saaman: "En we zijn druk bezig ook Veere daar ook bij te krijgen, want we willen ook vlaggen op de strandtenten."

Herhalen en uitbreiden

De coronamaatregelen hebben grote impact op verschillende Zeeuwse sectoren. Zo worden de ondernemers in de grotere kernwinkelgebieden extra hard getroffen. De acht ondernemersverenigingen die subsidie voor deze campagne aanvroegen, gaven bij de Provincie Zeeland aan de campagne bij succes te willen herhalen en uitbreiden.

