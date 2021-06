Sluiskilbrug vanwege storing dicht voor auto's: 'Onbekend hoe lang het gaat duren'

De Sluiskilbrug in betere tijden (foto: Omroep Zeeland)

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is er sprake van een technische storing, omdat er een onderdeel van de brug kapot is. De brug is open voor schepen, en dat betekent dus dat hij dicht is voor auto's.

De Sluiskilbrug is een draaibrug op de N61 tussen Terneuzen en Sluiskil die het Kanaal van Gent naar Terneuzen overspant.

Pontje Sluiskil

De pont Sluiskil die doorgaans op schooldagen 7 tot 10 uur 's ochtends vaart, blijft zolang de brug het niet doet in bedrijf voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Autoverkeer kan via de Sluiskiltunnel.

Ook problemen Sluiskiltunnel

Maar diezelfde Sluiskiltunnel kampte vanochtend ook met problemen. Na de zuidbuis richting Gent stond een kraan met pech. De afslag richting Terneuzen (na de zuidbuis) was afgesloten. Vanwege de drukte was de zuidbuis afwisselend open en afgesloten om file in de tunnel de voorkomen. Iets na tienen vanochtend was de kraan geborgen en het probleem opgelost. 'De zuidbuis is weer volledig beschikbaar voor het verkeer', zo wordt gemeld.

