De tolvrije Westerscheldetunnel op de formatietafel: deze opties zijn interessant

Als je kijkt naar de huidige stand van zaken dan is er een aantal opties in de formatie. Aan de basis lijken sowieso VVD en D66 te staan. Kamerlid Fahid Minhas van de VVD liet twee weken geleden, na afloop van de hoorzitting over de Westerscheldetunnel, al weten er geen uitspraak over te doen. "Volgens mij is dit iets wat we moeten meenemen naar de formatietafel en daar moet het besproken worden."

Na aandringen laat D66 via een woordvoerder weten: "We zien het belang, en vertrouwen erop dat het nieuwe kabinet hiermee aan het werk gaat." Maar wat D66 zelf met dit onderwerp aan de formatietafel gaat doen laten ze in het midden. Daarmee houden de twee basisspelers hun kaarten tegen de borst.

Zeer onrechtvaardig dat Zeeuwen min of meer gedwongen zijn tol te betalen, terwijl de rest van Nederland tolvrij van A naar B kan." Fractievoorzitter Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging)

Maar er zijn meer mogelijkheden en die kunnen het verschil maken. Zo is één van de opties de huidige samenstelling met CDA en CU. Beide partijen zijn voor het afschaffen van de tol. CDA-Kamerlid Jaco Geurts is er klip en klaar over. "Wij willen ons inspannen voor een tolvrije tunnel en daar moet je geld voor vinden. Dus dat is of aan de formatietafel of in een begroting."

Een andere optie is een formatie met JA21. Ook die partij is bereid om dit punt ter tafel te brengen. "Op die manier wordt Zeeuws-Vlaanderen vrij bereikbaar en ontstaat er een gelijk economisch speelveld. Dat bevordert tevens voor de rest van de Benelux weer de import en export." Alleen is deze mogelijkheid instabiel geworden nadat bekend werd dat Pieter Omtzigt het CDA gaat verlaten en zijn zetel wil behouden.

De kanshebbers aan de formatietafel (foto: Omroep Zeeland)

Ook PvdA en GroenLinks willen de tol nog altijd afschaffen net als veel andere grote en kleinere partijen in de Kamer. Van PVV tot eenlingen als de BoerBurgerBeweging. Fractievoorzitter Caroline van der Plas van BBB zegt daarover: "Zeer onrechtvaardig dat Zeeuwen min of meer gedwongen zijn tol te betalen, terwijl de rest van Nederland tolvrij van A naar B kan."

En dat maakt de optie 'minderheidskabinet' een interessante voor wat betreft een tolvrije Westerscheldetunnel. Want in dat geval zou de Tweede Kamer erover moeten stemmen. En gelet op de huidige reacties uit onze rondgang betekent dat een meerderheid voor het afschaffen van de tol is.