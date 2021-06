Broers Van Dijke fietsen iedereen aan gort op NK tijdrijden

Mick (links) en Tim van Dijke op het trainingskamp in Alicante (foto: Team Jumbo-Visma)

Tim van Dijke was de eerste starter van de broers en zette een tijd neer waar iedereen zich op stuk beet. Alleen zijn broer Mick reed nog sneller dan Tim. Over de 29,6 kilometer over de Muur van Emmen deed Mick 37 minuten 16 seconden. Tim was vijf seconden langzamer. Het dichtst in de buurt van de tweeling kwam Marijn van den Berg uit De Meern. Hij noteerde een tijd van 37.56'. Timo de Jong uit Goes eindigde op de vijftiende plek.

"Dit is zo mooi om samen met je broer te kunnen doen", zegt Mick, die het in de slotfase van de wedstrijd nog even spannend maakte. "In de laatste bocht ging ik onderuit en de laatste vijftig meter moest ik rennen om nog op tijd over de finish kunnen komen." Tim zag het allemaal aan vanaf de zijkant. "Mijn eerste reactie was boosheid", zegt Tim. "Ik heb een pesthekel aan verliezen. Maar later kwam de euforie over wat we eigenlijk allemaal bereikt hebben."

Eerste tijdritten ooit

Tim van Dijke reed vandaag zijn allereerste tijdrit ooit. Mick zijn tweede. "Ik hoopte op een top-5 of top-10 plek", legt Mick uit. "Maar dit had ik niet verwacht." Tim vult aan: "Ik heb gewoon zo hard mogelijk gefietst."

Aanstaande zaterdag staat de wegwedstrijd van het NK op het programma. Ook daar hebben de tweelingbroers weer plannen om wellicht met de zege ervandoor te gaan. "Daar gaan we ook even huishouden", belooft Tim.