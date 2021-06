Wereldprimeur in Terneuzen: eerste piepschuimrecyclefabriek ter wereld geopend

Lein Tange, oprichter en directeur van het bedrijf, heeft lang aan zijn plannen gewerkt. Dat het project na jaren toch van de grond is gekomen, heeft hij voor een groot deel te danken aan de Green Deal van de Europese Commissie.

De fabriek kost in totaal zo'n veertien miljoen euro. Een deel daarvan, 2,7 miljoen euro, is als subsidie door de Europese Commissie verstrekt. Ook de provincie Zeeland heeft een subsidie van een miljoen euro gegeven. De rest van het geld komt van een coöperatie van bedrijven die het recyclebedrijf steunt.

De fabriek kan ook oud piepschuim verwerken. Sterker nog; ze is daar uniek in. In het kort komt het proces volgens plantmanager Carlo van Hijft op het volgende neer: het oude piepschuim komt samengeperst binnen. Daarna wordt het vermalen tot chipsformaat en komt het in een oplosmiddel terecht. Het piepschuim verandert hierdoor in een gel. Dan kunnen de twee bruikbare stoffen van elkaar gescheiden worden. Vlamvertrager aan de ene kant, polystyreen (kunststof) aan de andere kant.

Slurrie

Het kunststof wordt uiteindelijk omgezet in korrels die als grondstof kunnen dienen voor nieuw piepschuim, maar ook bijvoorbeeld voor plastic bestek en servies. De vlamvertrager wordt omgezet in een slurrie en geleverd aan de naastgelegen piepschuimfabriek van ICL. Die gebruikt de brandvertrager, de stof broom, dan weer in nieuw piepschuim.

De eerste piepschuimrecyclingfabriek ter wereld staat in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

In Europa is de afgelopen zeventig jaar tussen de veertig en vijftig miljoen ton piepschuim in de bouw gebruikt. Voorlopig hoeft de piepschuimrecyclefabriek zich geen zorgen te maken of er voldoende werk is. Sterker nog, Tange durft nu al groter te denken. "Per jaar komt er in Europa tussen de 150 en 200 ton vrij, dus er is zeker ruimte om op te schalen."

Nu al een nieuwe fabriek

Voorlopig richt Tange zich volledig op de huidige fabriek. "Wij willen de komende maanden de economische en technische haalbaarheid bewijzen", vertelt de directeur. "En dan is het de bedoeling om op te schalen naar een fabriek voor 12.000 ton per jaar. Ook hier in Terneuzen."