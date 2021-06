Commerciële testlocatie Terneuzen open: 'Ik ben blij dat ik dicht bij huis kan laten testen!'

Daniëlle Albers is er blij mee: "Ik ga binnenkort naar een evenement en nu kan ik mij dicht bij huis laten testen. Dat is heel fijn want dan hoef ik niet meer ver te rijden." Ze heeft geen problemen met een test om toegang te krijgen tot een evenement. "Ik wacht net als andere mensen al heel lang totdat er weer dingen mogen en kunnen. Ik heb er graag een test voor over."

Testen voor toegang geldt niet alleen voor evenementen. Ook bij bijvoorbeeld culturele activiteiten, sportwedstrijden of in de horeca kunnen toegangstesten ingezet worden.

Hestia

Hestia Testservices voert de testen uit in onze provincie. "Dat doen wij in opdracht van de overheid. Het is voor ons een commerciële activiteit, maar de testen zijn gratis", zegt Manita de Kinkelder van Hestia.

Daniëlle Albers (l) laat zich graag testen. Manita de Kinkelder is van Hestia Testservices. (foto: Omroep Zeeland)

Naast Middelburg, Goes en Terneuzen opent er binnenkort ook een testlocatie in Zierikzee. Wie zich voor een evenement of een sociale activiteit moet laten testen, kan online een afspraak maken via testenvoortoegang.org.

