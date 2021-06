Veel asbestkanker in Zeeland: 'Heel treurig voor al die hardwerkende mensen'

Volgens Jan Warning, directeur van het Instituut Asbestslachtoffers, melden zich inderdaad opvallend veel Zeeuwen bij zijn organisatie. "Dat is heel treurig. Het heeft waarschijnlijk te maken met de scheepswerven daar. Van alle asbestslachtoffers uit de scheepsbouw die zich bij ons melden, komt tien procent uit Zeeland."

"De kansen voor de asbestslachtoffers zijn heel slecht, de gemiddelde overlevingsduur is iets meer dan een jaar", zegt Jan Warning. "De ziekte openbaart zich vaak pas na 30 of 35 jaar, als mensen al met pensioen zijn. Het is wel heel treurig dat mensen die zich hebben ingezet voor de wederopbouw van industrieel Nederland, zo'n vonnis te horen krijgen als ze met pensioen zijn."

Niet lang meer te leven

Henk van Zijp (75) uit Oost-Souburg werkte 40 jaar bij scheepswerf Scheldepoort in Vlissingen-Oost. "Ik kreeg vorig jaar last van mijn rug. Op een gegeven moment had ik zo'n pijn dat ik mijn arm niet meer op kon tillen", vertelt hij. "De huisarts stuurde me meteen door naar een longarts en op 5 augustus vorig jaar kreeg ik de diagnose: asbestkanker. Later besef je pas dat je dan niet lang meer te leven hebt."

Van Zijp is niet boos op zijn oude werkgever. "Nee hoor, zeker niet", zegt hij. "Iedereen kwam in die tijd aan boord van schepen met asbest. Ook leidinggevenden en projectleiders. Die kunnen het ook gekregen hebben. Dus waarom zou je dan boos zijn? Het waren andere tijden, we wisten alleen dat we van boord moesten als er asbest gevonden werd. En dat gebeurde heel vaak."

Slechte dagen

Met hulp van het Instituut Asbestslachtoffers heeft Van Zijp een schadevergoeding gekregen. "Dat is in ieder geval heel fijn voor mijn vrouw. We zijn 53 jaar getrouwd dus ik gun haar het allerbeste", zegt hij. "Ik hoop er nog een tijdje bij te blijven, we proberen er nog het beste van te maken. Maar slechte dagen zijn er ook, dan heb ik het wel moeilijk hoor."