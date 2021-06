GGD: het ergste is achter de rug

Hoe kijken jullie naar de daling van de cijfers?

"Daar worden wij natuurlijk erg vrolijk van. We hadden het verwacht, maar het daalt eigenlijk boven verwachting. Dat komt door het seizoenseffect en het vaccineren."

Het dreigingsniveau neemt af?

"Klopt, we staan op het dashboard ingeschaald als ernstig, maar de inschaling is eens in de twee weken. Dus dat wordt aangepast naar zorgelijk. Het één-na laagste niveau."

Carolien Koop van de GGD Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Is de derde golf nu definitief achter de rug?

"Dat zou je grotendeels kunnen zeggen. Eigenlijk is dat pas echt zo als we stabiel zijn."

Deze zomer worden weer veel Duitse toeristen verwacht in Zeeland, baart u dat zorgen?

"Nee, we zijn er alert op. Duitsland heeft een lager aantal besmettingen dan ons per 1000 inwoners. Ook een vergelijkbaar aantal varianten, er is dus niet zo'n groot verschil. Een groter probleem is Nederlanders die naar verre oorden vliegen."

Dus wees alert in het buitenland?

"Ja, het is belangrijk om de quarantaine goed na te leven. En we hebben de PCR-test en het vaccinatiebeleid. Hopelijk houden we zo varianten buiten de deur."

Prikstraten gaan dicht, wat is de planning vaccinaties?

"De planning is dat een groot deel van de Zeeuwse bevolking in juli is gevaccineerd. We zitten nu op het hoogtepunt qua aantal, dat gaat afnemen."

