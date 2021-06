Einde in zicht voor mondkapjesplicht, maar verkoop ligt al maanden stil

Toch was het voor Capello Textiles in Heinkenszand een gat in de markt. In het begin van de coronacrisis viel de verkoop in de drukkerij stil, waardoor snel werd geschakeld. Het drukken van mondkapjes en hesjes met de anderhalve meter waarschuwing, was meer dan alleen de redding voor het bedrijf.

"We hielden ons hart vast in het begin van corona", zegt eigenaar Johan Capello. "Maar als we nu terugkijken op het afgelopen jaar, dan zien we dat we het beste jaar ooit hebben gedraaid. Mede door de mondkapjes." In totaal verkocht hij rond de twintigduizend bedrukte mondmaskers.

Van Zeeuwse knop naar mondmaskers

Ook bij Bella Knoppe in Vlissingen waren de mondkapjes een redding in tijden van crisis. Het bedrijf verkoopt vooral producten met de Zeeuwse knop, maar door de sluiting van winkels viel die verkoop zo goed als stil.

(foto: Piet Grim)

"Voor ons waren de eerste drie maanden na het uitbreken van corona heel slecht", vertelt Peter Keim van Bella Knoppe. "Maar de mondkapjes hebben veel goedgemaakt, want op het hoogtepunt verkochten we er wel tienduizend per maand." Het was een geluk bij een ongeluk voor het bedrijf uit Vlissingen, maar de verkoop van de maskers stokte begin dit jaar.

Keim had verwacht dat door de lockdown alles veel langer door zou lopen. "Je merkte dat mensen er begin dit jaar klaar mee waren. Ze zijn corona en de mondkapjes beu en wanneer ze nog een mondkapje op moeten, dan pakken ze wel een gebruikte."

De mondkapjesplicht wordt mogelijk volgende week al afgeschaft. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge. Vrijdag wordt er een knoop doorgehakt en is er ook een persconferentie. Het gaat onder meer om verruiming van de regels voor de horeca en thuisbezoek, en het weer toestaan van evenementen. Maar ook de mondkapjesplicht ligt op tafel, aldus De Jonge.

Doordat de winkels weer open zijn loopt de verkoop van de reguliere producten bij Bella Knoppe weer op. Met nieuw gemaakte producten verwacht Keim dat de naderende zomer weer veel goed gaat maken.

Ook bij Capello Textiles lijkt alles weer naar normaal te gaan. De bestellingen van het bedrukken van bedrijfskleding stromen binnen en door het herstarten van evenementen kunnen ze rekenen op drukke weken.

Lees ook: