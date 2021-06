Goese vmbo-leerlingen hebben hun cijferlijst in de pocket: 'op naar de toekomst!'

Vmbo-leerlingen van het Ostrea-Lyceum in Goes kregen vandaag hun laatste cijferlijst. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik ben zo trots op je. Het was even doorzetten, maar je hebt het gewoon geflikt", zegt een docente tegen de 16-jarige Vera de Munnik. Vera pakt ondertussen haar langverwachte laatste cijferlijst aan. "Alleen een 5,2 voor Engels, maar dat was te verwachten. Verder is het top", zegt ze glunderend.

Grootse plannen

Die hoge cijfers komen Vera goed uit, ze heeft namelijk grootse plannen. "Ik wil in één jaar het CIOS hier in Goes afmaken en daarna wil ik een acteeropleiding in Amsterdam doen", vertelt ze. "Ik ga dus onze mooie provincie verlaten en ga het zeker missen, maar heb ook zin in de toekomst."

Het Ostrea Lyceum in Goes is versierd voor de examenleerlingen die hun laatste cijferlijst op komen halen. (foto: Omroep Zeeland)

Nog een leerling die zin heeft in de toekomst is de 17-jarige Jorren Doornbos. "We gaan onze schooltijd effe mooi afsluiten met een barbecue en daarna: op naar de toekomst", zegt hij lachend.

Jorren is van plan om in september te starten op de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. "Daarna wil ik bij Defensie", vult Jorren aan.

Als de leerlingen hun cijferlijst hebben, wordt er gebarbecued. (foto: Omroep Zeeland)

Maar voordat het zover is en de leerlingen met hun cijferlijst 'in de pocket' hun school verlaten, is er een barbecue. "Ja! Eerst de barbecue nog", roept Jorren met een lach op zijn gezicht.

'Weer even bijpraten'

"Ik vind het super dat we elkaar weer, ook al is het aan het einde van onze schooltijd, nog even kunnen zien." De leerlingen zijn het afgelopen jaar natuurlijk maar weinig bij elkaar geweest vanwege de coronamaatregelen, maar tijdens de barbecue wordt er flink bijgepraat.

'Hierna gaat ieder z'n eigen weg'

"Ik vind het super om iedereen weer te zien", zegt Vera. "Veel mensen zijn veranderd, maar je kunt nu nog lekker even bijpraten en luisteren naar de toekomstplannen van anderen. En daarna gaat ieder z'n eigen weg."