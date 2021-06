Corona-noodgreep met drive-in-bioscoop in Hulst was succes en krijgt vervolg

De drive-in-bioscoop in Hulst vorig jaar (foto: Omroep Zeeland)

"Vooraf dacht ik dat je met auto's nooit dezelfde sfeer zou krijgen als met iedereen op kleedjes en meegesleepte bankstellen", zegt Barbara Audenaert van Zomerfilm. "Maar het was hartstikke leuk; de ene na de andere oldtimer kwam aanrijden."

Daarom is de jaarlijkse openlucht-bioscoop in Hulst dit jaar dus opnieuw een drive-in-bios. Dat gebeurt op 11 september op een parkeerplaats bij het Oranjebolwerk. Welke film draait is nog niet bekend. In eerdere jaren kon je met je eigen stoeltje naar de film kijken op het Molenbolwerk.

Liefst toch ook stoeltjes

Het liefst ziet Audenaert dat er tussen de auto's straks ook weer wat mensen op stoeltjes zitten. "Maar het ligt aan de situatie rond die tijd. Het is een open terrein en wanneer er strenge coronaregels van kracht zijn, moeten we dat helemaal gaan afzetten. Daar beginnen we niet aan."

Iets groter dan thuis

Zomerfilm in Hulst bestaat twaalf jaar. De drive-in-bioscoop beschikt over een scherm van 50 vierkante meter en heeft 110 plekken voor auto's. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. De kaartverkoop begint dit jaar op zondag 1 augustus via www.zomerfilm.nl.

