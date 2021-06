LEES TERUG: Terneuzense moeder die haar dochters zou hebben laten misbruiken voor de rechter

Een samenvatting van deze zittingsdag, lees je in dit artikel. Onze verslaggever was vandaag in de rechtbank en deed verslag via Twitter. Dat kan je hieronder teruglezen:

De vrouw staat terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen van 2008 tot 2019. Haar minderjarige dochters werden jarenlang misbruikt door haar toenmalige vriend. Deze 48-jarige man uit Aardenburg werd in december al veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging door de rechtbank in Middelburg.

Vrouw had actieve rol

De vrouw had een actieve rol bij het faciliteren van het misbruik, bleek tijdens de rechtszaak van de man. Dat zij haar dochters niet zelf heeft misbruikt doet daar niets aan af, vond de rechtbank toen. Die spreekt over een 'intensieve, meedogenloze en huiveringwekkende samenwerking'.

De oudste dochter was acht jaar oud toen het misbruik begon, haar zusje was tien toen ze voor het eerst werd misbruikt. De meisjes werden regelmatig gedrogeerd met slaappillen en GHB. Eén van hen moest ook seks met anderen hebben. Zij werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen.

Zaak onderbroken na onwelwording

De rechtszaken van de man en vrouw werden tegelijkertijd behandeld, maar tijdens de eerste zittingsdag in november werd de vrouw onwel in het cellencomplex van de rechtbank van Middelburg. Ze lijdt aan nierfalen en moet zichzelf dialyseren. De zaak werd toen onderbroken.

De advocaat van de verdachte wraakte vervolgens de rechtbank omdat ze die partijdig vond. Er zou te weinig rekening worden gehouden met de gezondheidstoestand van haar cliënt. Het wrakingsverzoek werd afgewezen, maar leidde wel tot vertraging van de zaak.

De verdachte in de rechtbank (foto: De Telegraaf)

De vrouw vertelde eerder in de rechtbank dat ze niet bij machte was om het misbruik tegen te gaan. Toen ze geconfronteerd werd met in beslag genomen chatgesprekken tussen haar en de mannelijke verdachte, waaruit bleek dat ze niet alleen op de hoogte was, maar ook meewerkte aan het misbruik, viel ze stil: "Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen."

Chatgesprekken zijn schokkend

De chatgesprekken tussen de mannelijke en vrouwelijke verdachte die eerder tijdens de rechtszaak aan bod kwamen, zijn schokkend. Zo schrijft de vrouw op een gegeven moment aan de man: "Zo'n unieke relatie krijg je nooit meer, je hebt een moeder met twee dochters." Hij: "Ja, geweldig dat je zo ruimdenkend bent."

Ook zou uit de chatgesprekken blijken dat het stel actief bezig was om vriendinnetjes van de dochters te laten logeren bij hun thuis om ook hen seksueel te misbruiken. Bovendien probeerde de vrouw pleegmoeder te worden, eveneens met het doel haar vriend te faciliteren bij zijn pedofiele neigingen.

