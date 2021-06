Kloetingers pimpen auto voor EK: 'Wij zijn niet het type fans voor een borrelnootje bij de tv'

Wijnand den Engelsman, Tom Verdonk, Michel Timmerman en Dick Harinck kochten speciaal voor het EK hun eigen vervoermiddel: een oude auto die ze vervolgens oranje spoten en bestickerden met voetbalplaatjes en plaatjes van een oranje leeuw.

'2.000 keer getoeterd'

Ook hingen de Kloetingers twee grote vlaggen aan weerszijde van de auto. "Met die vlaggen kunnen we alleen niet de snelweg op natuurlijk", zegt Den Engelsman. Maar ook zonder vlaggen trok het stel veel bekijks toen ze naar de eerste wedstrijd reden. "Ik geloof dat er wel 2.000 keer naar ons getoeterd is op de snelweg."

Geen borrelnootjes

"Het zijn heel wat kilometertjes naar Amsterdam en weer terug en dat dan een paar keer, maar het blijft fantastisch", zegt Den Engelsman. "Wij zijn gewoon fanatiekelingen die niet thuis met een borrelnootje en een biertje naar een scherm staren. Dit is veel leuker! En daarnaast zijn onze vrouwen harstikke blij dat wij niet schreeuwend thuis op de bank zitten."

Zo support Kloetinge het Nederlands elftal op het EK: met een eigen auto. (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn wel een week aan die auto bezig geweest om hem te pimpen", zegt Den Engelsman lachend. Maar, de mannen hadden wel al geoefend. Het is namelijk niet de eerste keer dat ze op deze originele manier hun favoriete voetbalteam supporten.

Tweede keer in een oranje auto

"In 2010 hebben we ook zo'n auto gekocht en gepimpt", zegt Den Engelsman. "Toen was het in Zuid-Afrika, maar daar konden we met de auto natuurlijk niet naartoe. Dus reden we rondjes door Goes. Toen had je nog hordes mensen op terrassen en doken ze allemaal op die auto."

Krapjes op de achterbank van de oranje bolide, maar de Kloetingers hebben er wat voor over. (foto: Omroep Zeeland)

Maar de Kloetingers gaan dit jaar voor een nieuwe poging en die moet succesvoller zijn dan elf jaar geleden. "We hebben nu kaartjes voor alle wedstrijden, dus zeiden we: 'Dan gaan we ermee naar Amsterdam.'" Zo gezegd, zo gedaan.

Een camper in de toekomst?

Toch zijn de mannen niet van plan om het elftal met de auto te volgen richting Azerbeidzjan of Londen. "Dan gaan we toch echt met het vliegtuig. Maar, wie weet, misschien kopen we voor een volgend WK of EK wel een camper", zegt Den Engelsman lachend.