Een jaar na de brief van Stijn (16) aan Rutte, wat heeft het Zeeland gebracht?

Zeeland moet goed openbaar vervoer krijgen. Dat vond Stijn vorig jaar. Hij schreef demissionair premier Rutte een brief en sprak hem zelfs toe. Nu een jaar later blikken we met Stijn terug. Wat is er met zijn noodkreet gedaan en komt Rutte zijn belofte na?

Het is februari 2020 als Stijn een brief stuurt naar dan nog premier Rutte. Na het debacle met de marinierskazerne wil hij dat Zeeland gecompenseerd wordt met goed openbaar vervoer. Stijn zegt daar dan over: "Door openbaar vervoer in Zeeland te optimaliseren trek je jongeren uit de Randstad en denk ik dat Zeeland minder als een uithoek gezien zal worden."

Rutte doet belofte

Enkele dagen na zijn brief komt hij oog in oog te staan met de premier als Rutte besluit naar Vlissingen te komen om met de boze Zeeuwen in gesprek te gaan vanwege het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen.

Stijn spreekt hem toe, vertelt wat er in de brief staat en overhandigt deze ook persoonlijk. Rutte op zijn beurt belooft Stijn dat hij hem op het Scheldemond College in Vlissingen zal opzoeken voordat Stijn zijn diploma heeft.

Premier Rutte in gesprek met Stijn van Oostenbrugge (foto: Omroep Zeeland)

Vlak na de bijeenkomst in Vlissingen brak de coronacrisis uit. Stijn kreeg een brief terug van een hoge ambtenaar. Die meldde dat Rutte door de Covid-19-situatie voorlopig niet langs komt. Ondertussen heeft Zeeland wel de toezegging gekregen dat er eind dit jaar een vaste intercity komt tussen Zeeland en de Randstad.

Wat Stijn van Oostenbrugge betreft een goed begin. "Ja die uitwerking voor goed openbaar vervoer moet nog wel komen. Dit is een goede start." Want Stijn wil een betere busverbinding door de provincie en voor de Westerschelde Ferry betere afvaartijden in de spits. "In de ochtend- en middagspits gaat er maar één boot per uur waardoor ik en medeleerlingen op beide momenten een uur zitten te wachten op school."

Stijn van Oostenbrugge kijkt in Breskens naar de aankomst van de Westerscheldeferry (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de vingers van Stijn jeuken om nog een brief te schrijven - hij sluit het naar eigen zeggen niet uit - vindt hij vooral dat de provincie nu echt aan zet is. "De bestuurlijke organen moeten nu echt aan de bel trekken. Want als wij niets doen dan gaat er ook niets gebeuren", zegt de politicus in de dop.

Assistent: Rutte komt, maar nog geen datum bekend

Stijn zit inmiddels in 4VWO. Demissionair premier Rutte heeft dus nog twee jaar om langs te komen. "Ik ga ervan uit dat hij zijn belofte nakomt. Dat mag als nieuwe premier, maar ook als leider van de eventuele grootste oppositiepartij."

Volgens Caroline Hermans, persoonlijk assistent van de demissionair premier, houdt Rutte woord. "We hebben nu nog geen concrete datum. De komende tijd gaan we op zoek naar een moment waarop we naar Zeeland komen en dan zullen we ook met Stijn contact opnemen."