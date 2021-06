Roompot neemt Landal over en wordt Europese recreatiereus

Hoofdkantoor van Roompot in Goes (foto: Roompot)

Roompot wil de grootste speler op de Europese markt worden en door deze overname komt dat doel heel dichtbij. Of de naam Landal Greenparks verdwijnt is nog niet besloten. Wel blijven meerdere kantoren in Nederland en Europa bestaan. Het hoofdkantoor van Roompot blijft in Goes.

Directeur Roompot blij

Jurgen Van Cutsem, directeur van Roompot is erg blij met de voorgenomen overname. "Landal GreenParks is een leidende speler met een zeer aantrekkelijke portfolio. We zien een aanzienlijk internationaal groeipotentieel in de gezamenlijke ontwikkeling van onze activiteiten als ontwikkelaar, exploitant, verhuurder en verkoper van vakantiewoningen, -parken en -locaties."

Een park van Landal in Nieuwvliet (foto: Landal GreenParks)

Roompot wil zijn expertise in digitalisering en projectontwikkeling aanwenden om de huidige Landal GreenParks locaties versneld te ontwikkelen. Ook is het een doel om het aanbod van parken verder uit te blijven breiden.

Bedrag onbekend

Over het bedrag dat Roompot betaald heeft voor Landal GreenParks worden geen mededelingen gedaan. De overname moet nog worden goedgekeurd door de Europese mededingingsautoriteit.

Lees ook: