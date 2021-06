Het verhaal van Roompot: Van boerencamping tot internationaal vakantieparkconcern

Camping De Roompot in de zestiger jaren. (foto: Omroep Zeeland)

Het is een klassiek succesverhaal: van een klein campinkje op een lapje grond bij Kamperland groeide Roompot uit tot misschien wel de grootste speler op de Europese markt van vakantiehuisjesverhuur. Het was min of meer toeval dat Roompot het levenswerk werd van Henk van Koeveringe, de man die het fundament voor het imperium legde. Zijn schoonvader had een kleine camping waar hij zich meer en meer mee ging bemoeien en die hij uiteindelijk overnam.

Groei

De groei van het bedrijf begon met de aanleg en de overname van de Zeeuwse vakantieparken. Eerst De Banjaard en vervolgens Hof Domburg. De oorspronkelijke camping in Kamperland groeide langzaam maar zeker uit tot een heus vakantiedorp aan de Oosterschelde. De Roompot was niet langer een verhuurbedrijf, maar ook een projectontwikkelaar die huisjes bouwde in parken langs de Zeeuwse kust.

Van Koeveringe nam in 2013 afscheid van zijn bedrijf. In 2016 verkocht hij ook zijn laatste aandelen aan PAI Partners, een Franse investeringsmaatschappij. Vier jaar later ging het bedrijf over naar de Amerikaanse investeerder KKR. Met het kapitaal van die bedrijven als ruggensteun begon Roompot aan zijn Europese opmars.

Overnames

Het bedrijf wil graag groeien in Zuid-Europa. Volgend jaar opent het bedrijf het eerste eigen vakantiepark aan de Middellandse Zee. In de afgelopen vijf jaar snoepte Roompot er geleidelijk aan Europese vakantieparken bij, in hapjes van tientallen parken tegelijk. Eind vorig jaar stond de teller op 182 parken. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide dat aantal tot 216. Met de overname van Landal komen er nu nog eens honderd parken in negen landen bij.

Lees ook: