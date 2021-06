Nieuw onderzoek naar aanpak kademuren Zierikzee

De linden langs de Oude Haven zouden moeten verdwijnen (foto: Omroep Zeeland)

De aannemer waar de gemeente mee praat, wil funderingspalen door de kadewanden boren en de Oude Haven leeg laten lopen om de muren te herstellen. Daardoor zullen enkele tientallen beeldbepalende linden moeten verdwijnen en bewoners vrezen bovendien dat hun huizen zullen verzakken.

'Aanbevelingen worden genegeerd'

De TU Delft - die om een second opinion is gevraagd - is positief over de aanpak van de aannemer, maar kwam wel met aanbevelingen. De bewoners betichten de gemeente er nu van dat ze een belangrijk deel van de adviezen negeert.

CDA-fractievoorzitter Punt zegt zich de zorgen van de omwonenden goed voor te kunnen stellen. "Ik weet uiteindelijk niet of die zorgen ook terecht zijn, maar niet alle risico's kunnen we momenteel uitsluiten. Bovendien, er moet natuurlijk wel draagvlak zijn."

De kademuren van de Oude Haven zijn bouwvallig (foto: Omroep Zeeland)

Het CDA zal daarom aankondigen een amendement in te dienen. De fractie wil een onderzoek naar een renovatietechniek die de TU Delft als begaanbare weg bestempelt. "Zo'n onderzoek vraagt vier seizoenen, dus een jaar. Dat geeft ons ook de gelegenheid om een goed risicodossier aan te leggen en een beter participatietraject uit te stippelen met bewoners."

Het amendement is volgens Punt afgestemd met de coalitiepartners. "Dat betekent dat er dus een meerderheid voor is." Een definitief besluit over het herstel van de kademuren van de Oude Haven zal door het amendement pas na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar kunnen worden genomen. "Inderdaad, dat is wel het gevolg," geeft Punt toe, "maar niet een vooropgezet plan."