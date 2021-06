Dreigbrief voor Thools raadslid: 'Dit pik ik niet!'

Thools raadslid bedreigd: 'Dit pik ik niet!' (foto: Omroep Zeeland)

"Het is geen doodsbedreiging, maar wel een heel dreigende tekst die ver over de grens gaat van wat ik accepteer", zegt het raadslid. Schoonen heeft aangifte gedaan bij de politie. "Het is iemand die vindt dat ik over een bepaald onderwerp iets anders had moeten vinden of beslissen." Meer wil het raadslid nu niet kwijt over de inhoud van de dreigbrief. De politie meldt dat zij een buurtonderzoek hebben gedaan, maar dat er nog geen verdachte in beeld is.

Uitleg in de raad

Vanavond, tijdens de maandelijkse gemeenteraadsvergadering van de gemeente Tholen, gaat Schoonen verder in op de achtergrond van de bedreiging. Schoonen zit namens zijn partij CDA in de commissie samenleving en voert tijdens raadsvergaderingen met name het woord over zaken als onderwijs, zorg en sport.