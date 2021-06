Vakantiezorgpost voor toeristen in West-Zeeuws-Vlaanderen

Toeristen in West Zeeuws-Vlaanderen kunnen binnenkort naar een pop-up huisartsenpost. (foto: ANP)

Huisartsenorganisatie Nucleus Zorg werkt momenteel samen met de gemeente Sluis en Recron een proef uit voor een vakantiezorgpost voor toeristen. Het is de bedoeling dat deze medische post tussen 15 juli en 15 augustus elke dag tussen 17.30 en 19.30 uur en op zaterdagen en zondagen ook tussen 9.00 en 11.00 uur bereikbaar is. Het gaat om een inloopspreekuur, waarvoor geen telefonische afspraak nodig is. Buiten deze tijden kan de centrale huisartsenpost van Nucleus of - bij acute noodgevallen - de eerste hulp worden ingeseind.

Locatie nog niet bekend

Wethouder Jack Werkman van de gemeente Sluis is blij met deze oplossing, waarover hij deze week overleg heeft gehad met Nucleus. Aanvankelijk werd gedacht aan het plaatsen van een 'container' op een van de gemeentelijke parkeerterreinen aan de kust, bijvoorbeeld in Nieuwvliet, maar dit stuit volgens hem op problemen. "Het lukt niet om hiervoor de vergunning vóór aanvang van de pilot te realiseren. De container is dus van de baan", meldde hij donderdag in de commissie samenleving. Gezocht wordt nu naar een andere locatie.

De openingstijden zijn in elk geval bewust gekozen, weet hij. "Vakantiegangers komen en gaan aan het eind van de middag van het strand naar hun accommodatie en dan gebeurt er weleens een ongelukje."

Niet voor Zeeuws-Vlamingen

Of de vakantiezorgpost ook bemand wordt door een 'echte' huisarts, door een waarnemer, een ingevlogen huisarts of door een verpleegkundige durfde hij nog niet zeggen. De vakantiezorgpost is nadrukkelijk niet bestemd voor de permanente inwoners, die bij medisch ongemak gewoon naar hun eigen huisarts kunnen gaan.

Walcheren kende sinds 2019 een vakantiedokter die in de zomer praktijk houdt bij de huisarts naast het ziekenhuis in Vlissingen. Voor Zeeuws-Vlaanderen is dit nieuw. Werkman zegt dat hierover nog nadere afspraken gemaakt moeten worden met Nucleus.

Vandaar ook dat directeur Anouchka van Miltenburg van Nucleus Zorg nog niet wil reageren. "Het is een bouwwerk en alle legosteentjes moeten in elkaar passen." Zolang niet duidelijk is wat de locatie wordt, of de medewerkers er veilig kunnen werken en hoe toeristen de dienst weten te vinden, houdt ze nog even haar mond. Dat geldt ook voor de nachtelijke sluiting van de huisartsenpost (HAP) in Oostburg, waarover in maart veel beroering ontstond in de politiek en daarbuiten.

Nachtelijke sluiting HAP Oostburg

De 'pilot' met de nachtelijke sluiting van de huisartsenpost (HAP) in Oostburg gaat in elk geval na de zomer, mogelijk op 1 oktober in, weet Werkman te melden. De gemeente Sluis had eerder haar bedenkingen geuit tegen die sluiting. Werkman toonde zich bezorgd 'dat dit het begin van het einde zou zijn' en dat de zorg 'weglekt' naar België. "Die gevoelens heb ik met Anouchka van Miltenburg gedeeld. We hebben er begrip voor dat dit besluit is genomen vanwege de werkdruk; er zijn te weinig huisartsen zijn voor teveel diensten, maar de huisartsen zijn wettelijk verplicht om de 24-uurszorg te regelen. De zorg mag er niet onder lijden."

Daarom wil hij de proef met de nachtelijke sluiting tussen 0.00 uur 's nachts tot 8.00 uur 's morgens nadrukkelijk gaan volgen. "We gaan dit nauwkeurig monitoren. Stel dat iemand 's nachts van de trap valt en zijn been breekt? Waar gaat hij dan naar toe? Misschien gaat hij wel naar Knokke, komt daar in de gipskamer terecht en krijgt daar een vervolgbehandeling. Huisartsen krijgen de volgende dag een melding als hun patiënt 's nachts zorg nodig heeft gehad. We willen een terugkoppeling van deze gegevens: wat gebeurt er in de nachtelijke uren? Om hoeveel mensen gaat het? Om welke leeftijdscategorieën gaat het?"

Besluit nog niet genomen

De leden van Nucleus - dat zijn alle huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen - moeten hier nog in gezamenlijkheid over beslissen, reageert Van Miltenburg. Eerder gaven de huisartsen in West-Zeeuws-Vlaanderen al te kennen geen voorstander te zijn van sluiting van de HAP. Zij vonden dat de voorziening overeind moet blijven. Ook in de politiek werd bezorgd gereageerd. Fracties, inclusief Werkman zelf, vreesden dat mensen naar Belgische ziekenhuizen, zoals AZ Zeno in Knokke-Heist, moeten uitwijken.

