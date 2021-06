Bodemcultuurmosselen nooit zo vroeg: 'Ze liggen te roepen, oogst mij, oogst mij!'

Volgens Caroline Verwijs van schelpdierleverancier Krijn Verwijs, liggen de mosselen bij wijze van spreken te roepen op de zeebodem: "Oogst mij, oogst mij! Dan moet je ook de flexibiliteit kunnen hebben om wat eerder te starten."

Want eigenlijk begint het seizoen dus pas over drie weken. Voor de officiële start, met BN'ers en pers uit binnen- en buiteland, is maanden geleden alles geregeld. Daarom is het moeilijk om die datum naar voren te halen, maar dat is wel de wens van sommige handelaren. Want wanneer dat gebeurt, kunnen de bodemcultuurmosselen ook worden verkocht in de supermarkt.

De boddemmossels uit de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Caroline Verwijs is het nog gissen naar de reden waarom de mosselen nu al zijn volgroeid. Mogelijk heeft de koude winter en het natte voorjaar een rol gespeeld. "Ik ben geen bioloog, maar de combinatie tussen zoet regenwater en zout zeewater kan doorslaggevend zijn geweest. Of dat ook de reden is, wordt de komende tijd onderzocht", aldus Verwijs.

'Nog nooit gebeurd in 45 jaar'

Doorgewinterde mosselkwekers hebben een volgroeide bodemmossel half juni nog nooit meegemaakt. Sommigen zitten al 45 jaar in het vak en staan met verbazing te kijken naar een mossel die half juni al is volgroeid. Voorgaande jaren gebeurde het juist regelmatig dat het seizoen, door een niet volgroeide mossel, werd uitgesteld naar half juli.

Caroline Verwijs vind het echt een cadeautje van moeder natuur. "We hebben een rotwinter achter de rug, dus misschien is het wel een kleine beloning. Als je er zin in hebt, grijp je kans!"

