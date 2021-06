Zeeuwse musea willen graag meer Zeeuwse bezoekers

Veel Zeeuwen laten musea in de eigen omgeving links liggen. (foto: Omroep Zeeland)

"Als je zelf op vakantie gaat dan loop je sneller bij een museum naar binnen", zegt Nelisse. "Ze vergeten dan hun eigen museum een beetje." Daar komt volgens haar nog bij dat de warme zomers van de afgelopen jaren de bezoekers weg houden. "De afgelopen jaren was het veel te mooi weer."

Meer mensen trekken

De Meestoof trekt jaarlijks tussen de zes- en zevenduizend bezoekers. "Een derde daarvan zijn Tholenaren, dus dat kan beter. We proberen er alles aan te doen om meer mensen te trekken. Door te adverteren en door speciale kinderactiviteiten te organiseren." Bij Museum het Bolwerk in IJzendijke komen ongeveer vierduizend bezoekers. "Het aantal lokale bezoekers wisselt. Dat ligt een beetje aan de activiteiten die we organiseren."

"We vinden het niet zo vreemd dat mensen in de streek denken dat ze het museum al kennen", zegt Jansen. "Ik vond het museum bij mij in de buurt ook pas interessant toen ik een tijdje in Rome woonde. Je moet een beetje los van je lokale situatie komen om het lokale gebeuren te leren waarderen."

Promotie

Door lezingen over de eigen streek te geven, probeert het Bolwerk lokaal publiek te trekken. "Dan blijkt dat ze toch meer interesse krijgen." Verder probeert het museum samen met andere musea in de omgeving samen te werken. "We hebben de promotie op elkaar afgestemd. We hebben ook afgesproken om een strippenkaart te introduceren waarmee mensen naar meer musea kunnen."

Bij de Meestoof proberen ze dit seizoen meer publiek te trekken door wisselende tentoonstellingen te programmeren. Nelisse: "Maar wat het meeste trekt, is spektakel. Afgelopen weekend waren er oldtimertrekkers, dan komen mensen wel het erf op. In augustus hebben we een roofvogelshow. Als mensen eenmaal op het erf zijn, hopen we dat ze nog even naar binnen komen."

Tentoonstellingen

In het Bolwerk is deze zomer een tentoonstelling te zien over Alexander Farnese, de hertog van Parma. Hij is degene die de vesting IJzendijke stichtte. In de Meestoof is dit seizoen een reeks tentoonstellingen te zien: eentje over poppen, een tentoonstelling over keramiek van Thoolse keramisten (Chris Lanooy, Leen Quist en Hans Westerweel en Goed Gemutst, met moderne outfits geïnspireerd door Zeeuwse streekdracht.

Zeeuwse musea willen meer Zeeuwse bezoekers.