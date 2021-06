Zeeuwse jeugdbescherming definitief in Haagse handen

Manifestatie Intervence op Middelburgse Markt- dec 2020 (foto: Omroep Zeeland)

JB west gaat de organisatie overnemen en daarmee ook alle gezinsmanagers (jeugdbeschermers) en hun gezinnen. Dit heeft ook altijd de voorkeur gehad van Intervence zelf en van verschillende inspecties en het ministerie.

Eind vorig jaar besloten de gemeentes te stoppen met het betalen van Intervence. Ze vonden de organisatie te duur en inefficiënt. Het plan was toen de organisatie op te splitsen en alle gezinsmanagers onder te brengen bij drie andere jeugdbeschermingsorganisaties.

Pand Intervence in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Op dat plan kwam veel kritiek. Zowel van de medewerkers, die actie gingen voeren, betrokken gezinnen als ook van landelijke inspecties en het ministerie. De continuïteit van de zorg was onvoldoende gewaarborgd, vonden zij.

Gemopper en gemor

De gemeenten moesten opnieuw om de tekentafel en serieus een overname door JB west bestuderen. Die overname is er nu gekomen. Zij het na een hoop gemopper en gemor van raadsleden. Ze zeiden: "We kunnen alleen tekenen bij het kruisje."

Hogere kosten

De kosten van de overname door JB west zijn hoger dan gepland door de Zeeuwse gemeenten. De kosten zijn nu geraamd op 3,8 miljoen euro. Met dat geld betaalt de organisatie de transitiekosten, wordt het verlies over 2021 van Intervence opgevangen en legt JB west een risicobuffer aan. Maximaal kunnen de kosten nog oplopen tot 5 miljoen euro.

Sira Kamermans, directeur Intervence (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen zijn wel verschillende jeugdbeschermers vertrokken. Wat tot onrust onder gezinnen en kinderen leidde.

Spannende tijd

De komende tijd wordt het plan van overname verder uitgerold. Directeur Siria Kamermans van Intervence zei daar eerder over dat het fijn is als er duidelijkheid komt, maar dat het komende jaar ook weer spannend wordt voor de medewerkers vanwege het hele proces van opgaan in een grotere organisatie.

Intervence en JB west spreken hun waardering uit voor alle medewerkers van Intervence en de gezinnen die door hen worden begeleid. 'De medewerkers van Intervence hebben zich in deze onzekere periode onverminderd ingezet voor de veiligheid van kinderen in Zeeland', aldus beide organisaties in een gezamenlijk schrijven.

Jeugdbeschermingsorganisaties beschermen kinderen die dat het hardst nodig hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van mishandeling of verwaarlozing thuis. Vaak gebeurt dat ingrijpen op verzoek van de kinderrechter. In 2019 kregen bijna 900 kinderen met Intervence te maken. Eind vorig jaar vonden de Zeeuwse gemeenten dat Intervence te duur was en inefficiënt werkte. Intervence moest worden opgeheven en de kinderen en werknemers zouden worden verdeeld over drie organisaties. Voor dit plan was 3 miljoen euro gereserveerd. Een van die drie organisaties, Briedis, is inmiddels failliet verklaard. Verschillende inspecties en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming keurden het plan af, omdat de continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep kinderen gevaar liep. Ze tikten de Zeeuwse gemeenten hard op de vingers. De laatste maanden is nu goed gekeken naar een overname door JB west, een grote jeugdhulpinstelling uit Den Haag en omstreken.

