Rechtbank toont gruwelijke beelden van executie in Syrië: Verdachte: ‘ik heb geen bloed aan mijn handen’

De Syriër wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie en het doden als oorlogsmisdrijf. Hij zou commandant zijn geweest bij de Syrische terreurbeweging Jabhar Al-Nusra, een lokale afdeling van Al Qaida, en vocht tegen het regime van Assad.

Gruwelijke beelden

Dinsdag was de eerste zittingsdag. Daarin kwamen de vele getuigenverklaringen aan bod. Op de tweede zittingsdag lag de focus op het beeldmateriaal dat als bewijs is ingevoerd. Er werden video's getoond waarop te zien is dat een luitenant-kolonel van de Syrische luchtmacht gevangen is genomen en wordt neergeschoten bij de oever van rivier de Eufraat. Terwijl het levenloze lichaam van de man in de rivier ligt, wordt er nog een paar keer op hem geschoten, onder andere in het gezicht.

De Syrische verdachte is zelf niet constant te zien op de beelden, maar zijn stem is wel te horen. Stemonderzoek met onder meer afgetapte telefoons wijzen dat uit, maar ook heeft de verdachte tegen een undercoveragent bekend dat het zijn stem is op de video. De agent deed zich voor als vertaler die de verdachte wilde waarschuwen omdat hij voorkwam in een politieonderzoek.

Ik wilde niet dat deze man gedood werd. Ik schoot wel, maar schoot er expres naast. Ik moest wel mee doen anders zou mijn eigen leven gevaar lopen." Syrische verdachte

De verdachte zegt in de rechtszaal dat hij de luitenant-kolonel niet dood wilde, maar dat hij hem juist in leven wilde houden. Hij wilde een van zijn twee gevangen broers ruilen voor de man. "Ik heb een schoon geweten. Ik heb geen bloed aan mijn handen. Ik wilde niet dat deze man gedood werd. Ik schoot wel, maar schoot er expres naast. Ik moest wel mee doen anders zou mijn eigen leven gevaar lopen." Hij wilde niet dat de rest van de groep hem zag als een verrader.

'Er was geen leider'

De rechtbank ondervroeg hem uitgebreid over zijn rol binnen de terreurbeweging. Volgens sommige getuigenverklaringen gaf hij bevel aan 150 man. Zelf ontkent hij in alle toonaarden. Hij zegt geen leider te zijn geweest en dat de groep uit maar negen of tien mensen bestond. "We waren allemaal gelijk. Er was geen leider. We waren juist allemaal gedeserteerd uit het Syrische leger omdat we geen opdrachten meer wilden uitvoeren."

Ander beeldmateriaal dat donderdag getoond werd in de rechtszaal laat zien dat de verdachte vooraan staat bij belangrijke gebeurtenissen en boodschappen van de terreurbeweging. De rechter merkte op dat onbelangrijke mensen meestal niet zo prominent in beeld staan. "U staat daar niet omdat u een willekeurige pannenkoek bent", aldus de rechter. De verdachte zegt daarop dat hij naar voren werd geduwd omdat hij toevallig een camouflagevest bij zich had en de rest in Arabisch kledij stond.

Deserteren

De verdachte werd in 1991 beroepsmilitair in Syrië. Hij deed jarenlang de administratie bij de grensbewaking. In 2011 deserteerde hij uit het Syrische leger. Dat gebeurde nadat het leger de wijk binnenviel waar hij woonde. "Meisjes werden verkracht, kostbaarheden werden meegenomen door het leger en inboedels in brand gestoken. Toen wist ik dat ik weg moest uit het leger", zei hij dinsdag tegen de rechters.

Daarna zat de Syriër jarenlang ondergedoken op verschillende plaatsen. Zijn broers werden opgepakt vanwege zijn desertie. Zijn vrouw en kinderen konden in 2012 naar een vluchtelingenkamp in Turkije, maar zelf bleef hij achter in Syrië. In 2014 vroeg hij in Nederland asiel aan en kreeg een tijdelijke vergunning.

Vriendelijke man

Inmiddels zit de verdachte twee jaar in de zwaar bewapende gevangenis in Vught, maar tot mei 2019 woonde hij met zijn vrouw en zeven kinderen in Kapelle. Daar stond hij bekend als een vriendelijke man die speelde bij de lokale voetbalclub en in het dorp naar de kerk ging.

Verslaggever Hannelore Struijs volgde de rechtszaak vandaag:

Toch werd dinsdag tijdens de rechtszaak duidelijk dat niet iedereen het goed voorhad met het gezin. De verdachte verklaarde dat het gezin in Kapelle gepest en bedreigd is. "We zijn bekogeld met bier en koffie. Onze kinderen zijn geslagen en zelfs bedreigd met wapens, terwijl wij voor onze eigen veiligheid naar Nederland kwamen."

De rechtszaak gaat na vandaag verder. Op 2 juli is de derde en hoogstwaarschijnlijk de laatste zittingsdag. Verwacht wordt dat de rechtbank op 16 juli uitspraak doet in deze zaak.